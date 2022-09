Renata Notni reveló las malas experiencias que ha vivido en los aeropuertos

CIUDAD DE MÉXICO.- Renata Notni es una de las actrices más guapas del medio del espectáculo y desde hace más de un año que se dio a conocer su relación con Diego Boneta una de las más estables del espectáculo.



Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram, la artista reveló que estaba “agotada” de vivir distintas malas experiencias en los aeropuertos que hasta señaló que pudiera estar “pagando” un karma.



En la grabación Notni relató que los “peores momentos” de su vida los habría pasado dentro de un aeropuerto, donde ha sido víctima de robos, se le han perdido pasaportes y hasta se habría contagiado de Covid-19.



Han sido tanto los incómodos momentos que ha pasado la actriz, que ha relacionado dicho lugar con cuestiones negativas a pesar de que en las últimas veces ha hecho las cosas bien.

De los peores momentos de mi vida los he pasado en los aeropuertos, me han robado, he perdido pasaportes, medio covid ahí, me he quedado atrapada, me han pasado las peores experiencias” comentó la artista.