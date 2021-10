Remmy Valenzuela habría disparado a los pies del representante de “El Coyote”

CIUDAD DE MÉXICO.- Remmy Valenzuela vuelve a protagonizar un escándalo de violencia, pero ahora con el representante de “El Coyote”, a quien supuestamente amenazó de muerte y le disparó en varias ocasiones a los pies para obligarlo a que su representado siguiera tocando en su fiesta.

Fue durante la emisión del programa “Suelta La Sopa”, del pasado 4 de octubre, que se informó que Remmy Valenzuela le habría disparado alrededor de 50 veces, en los pies del manager de “El Coyote”, porque se retiraron de un festejo que habría realizado.

Todo habría iniciado cuando el cantante de “Se Va Muriendo Mi Alma”, organizó una fiesta para celebrar su cumpleaños a la que no habría invitado a nadie de su familia y que amenizó “El Coyote”.

Remmy quedó de pagarle a El Coyote antes de subirse al escenario, pero como son amigos, El Coyote cantó una hora y media de música y paró para descansar. Me siguen contando, el representante de El Coyote le pidió a Remmy como diez veces que le pagara y no pagaba. Al darse cuenta de que no le iba a pagar, se fue en su camioneta a su casa, muy molesto, con su banda”, comentó Juan Manuel Cortés.

Agregó que nuevamente, el representante de “El Coyote” se devolvió con Remmy para cobrarle la actuación del cantante, pero al parecer Remmy se molestó porque “El Coyote” se había ido y arremetió contra el manejador del artista.



Remmy Valenzuela presuntamente enfurece y comienza a disparar

El comentarista destacó que Remmy, al darse cuenta de que El Coyote se había ido, le tiró más de 50 balazos en los pies al señor que representa a El Coyote y lo amarró, con varios hombres armados, y le gritaba que si El Coyote no regresaba, lo iba a matar.

El periodista siguió leyendo el mensaje que le envió el presunto testigo quien aseguró que Remmy siguió tirando balazos y repetía que iba a matar a “El Coyote” si no volvía, ya que de él nadie se reía.

Cortés aseguró que la información que le hicieron llegar es muy delicada y no se puede confirmar, pero al darse cuenta de la gravedad del asunto, se comunicó con la supuesta víctima y le dijo que no le puede desmentir ni confirmar la noticia, ya que no puede hablar del tema.

En agosto pasado, Remmy Valenzuela fue señalado por su primo y la esposa de éste, de haberlo amenazado y golpeado por problemas familiares que tuvieron; incluso, se dijo que habían realizado una denuncia contra el músico pero después la retiraron.

En una entrevista, Remmy pidió respeto a sus seguidores y a los medios de comunicación, ya que eran situaciones familiares que se le habían salido de las manos, mientras que en las publicaciones se decía que los familiares tenían miedo a las represalias.