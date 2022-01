¡Regreso triunfal! Johnny Depp protagonizará película sobre Luis XV

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de una gran disputa con su exposa y su salida oficial del mundo del cine en Hollywood, Johny Depp fue elegido para interpretar al rey francés Luis XV para una nueva película que será dirigida por Maiwenn, marcando así el primer papel protagónico del actor de 58 años tras los asuntos legales que aún sostiene con Amber Heard.

De momento, se desconoce el título y la trama del film de época, aunque se especula que contará la vida del controvertido monarca francés que gobernó durante 59 años, lo que sería el reinado más largo en la existencia de Francia desde Luis XIV, otro rumor que confirmó la revista Variety es que el rodaje comenzará el verano de este año.

Esta película será una producción de Why Not Productions, con sede en París, de Pascal Caucheteux y Gregoire Sorlat, y Wild Bunch International que se encargará de las ventas mundiales.

Además, esta película cuyo título se mantiene en secreto, se llevará a cabo durante tres meses en escenarios parisinos, siendo la locación principal el Palacio de Versalles.

Por su parte, Maiwenn interpretará a Jeanne du Barry, una condesa que fue la última amante de Luis XV, también conocido por su apodo de "El bien amado", quien fue decapitada durante la Revolución Francesa, mientras que el polémico rey murió como una de las figuras más odiadas tras ser acusado de corrupción y libertinaje.

Lo que muchos de los usuarios se preguntan sobre esta producción es el idioma original, pues hay quienes dudan de que se ruede en inglés, lo que es poco probable. Tomando en cuenta esto, posiblemente se requerirá que Depp trabaje en francés, aunque no sería un problema para el famoso luego de vivir varios años en Francia con Vanessa Paradis, la madre de su hija Lily Rose Depp.



¿Por qué se alejó Johnny Depp del cine?

Cabe recordar que el actor estadounidense fue acusado por su ex esposa Amber Heard de violencia doméstica, lo que ocasionó que 'cayera de la gracia' de Hollywood, por el caso de difamación contra el tabloide británico The Sun, por lo que Depp no se ha enfrentado a muchas reacciones en Europa.

Su última película fue en el 2020 con "Minamata" de Andre Levitas, film que cuenta la historia de el fotógrafo de guerra W. Eugene Smith.

Y ahora con este protagónico sobre la historia de Luis XV, el actor estadounidense marcará uno de sus primeros trabajos significativos desde el caso que perdió contra el mencionado medio británico por el artículo sobre la relación que mantenía con su expareja.

Además, Johnny Depp tuvo que alejarse de grandes producciones de Hollywood por las acusaciones por parte de Heard, causando gran revuelo en el 2020 y el motivo por el que se separó de la franquicia de "Animales fantásticos" de Warner Bros, donde dió vida a Gellert Grindelwald.