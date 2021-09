Johnny Depp pasa de mala racha a ser dueño de su propia casa productora

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de los malos momentos en la vida del actor, Johnny Depp no baja la guardia y sigue creando nuevos proyectos. Este fin de semana presentó su nueva productora con sede en Londres "In.2 Films", un día después de recoger el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián.

Durante la presentación de la productora en esta ciudad española ante un número reducido de periodistas, Depp explicó que tomó la decisión de crear esta nueva empresa "después de muchos años trabajando dentro y fuera de Hollywood y de intentar persuadirles de que no todas las producciones necesitan ser un blockbuster, ni responder a una fórmula comercial".

"Después de haber presenciado cómo se gastan montones de dinero en esas superproducciones, en compañías como Disney o Warner, resulta que unas funcionan y otras no", añadió, "lo importante es actuar con seguridad y dar oportunidad al público de formar parte de ello".

Johnny al fin responde la pregunta que dice que es de las únicas cosas que sabe decir en español: ¿Dónde está la casa de Pepe?" antier en el SSIFF 2021 ����#JohnnyDepp #69SSIFF #ssiff2021 pic.twitter.com/vBft8YewqY — United for Johnny Depp (@DeppUnited) September 24, 2021

In.2 Films prepara proyectos para el 2022 y 2023

Steven Malit, uno de los responsables de "In.2 Films", señaló que este es "el primer respiro" de su compañía, la primera presentación, y consideró prematuro anunciar proyectos concretos, pero sí avanzó que lanzarán los primeros en 2022 y 2023.

Será una combinación de "películas independientes y series de televisión", todas con base en Europa, pero con guiones accesibles para el público americano, detalló.

Depp insistió en que se puede hacer una gran película sin presupuestos disparados."Mi responsabilidad como actor es servir al autor, a la visión del director, al público y a mi mismo y al final lo importante es que sea algo humano, que refleje la vida y que sorprenda", afirmó.

Johnny Depp pretende hacer mejores películas que Hollywood, pero con menor presupuesto.

Depp es víctima de la cultura de cancelación

La batalla judicial por una acusación de malos tratos en la que ha estado inmerso Depp tuvo entre sus consecuencias la decisión de Warner Bros de retirarle del reparto de la tercera entrega de la franquicia ""Fantastic Beasts" ("Animales fantásticos").

Esto se une al anuncio hecho por los ejecutivos de Disney, quienes han dedicido prescindir del Capitán Sparrow que él interpretaba en la saga "Pirates of the Caribbean". Evidentemente la película tendrá un gran impacto sin su pirata favorito, pero Disney ha asegurado que esto dará oportunidad al inicio de una nueva etapa, con nuevos personajes y aventuras que están por llegar. Además, se ha confirmado que Margot Robbie, mejor conocida por darle vida a Harley Quinn en "The Suicide Squad", será la nueva líder de las próximas películas.

Johnny Depp busca impulsar nuevos proyectos en Europa.

Impulsando la creatividad en Europa

Por otra parte, Depp llegó a un acuerdo de colaboración con la compañía española A Contracorriente Films para desarrollar proyectos conjuntamente Adolfo Blanco, consejero delegado de A Contracorriente Films, precisó al respecto que ya han adquirido los derechos de libros y que alguno de los proyectos que barajan tiene "mucha españolidad".

"Será un espacio en el que poner en marcha oportunidades para la creatividad de cualquier lugar de Europa, no todo serán franceses e ingleses, también de otros territorios", apuntó Blanco cuya compañía distribuyó en España las últimas películas de Depp "Minamata" ("El fotógrafo de Minamata") y el documental "Crock of gold".

In.2 Films, con sede en Londres, nace a partir de la productora estadounidense de Depp, Infinitum Nihil, establecida en Los Ángeles. El acuerdo de colaboración se extiende a otros productores europeos como son Jelena Goldbach, con sede en París; Alexandra Stone, en Londres, y Julien Temple, director de "Crock of gold".Blanco destacó el "talento y el olfato de Depp" y "su visión de lo que va a interesar a distintos tipos de público, ya que ha protagonizado y producido tanto superproducciones como películas "más especiales".