¡Regresa al escenario! Vídeo de Paul McCartney se vuelve viral por cantar en una fiesta

REINO UNIDO.- A través de las redes sociales ha circulado un vídeo de Paul McCartney cantando y bailando, presuntamente en la fiesta de graduación de su nieta.

Al escuchar la música todo el público enloqueció y cada invitado se encargó de grabar el momento icónico que estaban presenciando.

En el vídeo, se ve a McCartney quitándose la chaqueta y con un grito de “1,2,3”, para indicarle a la banda que comience a sonar, y el ex Beatle canta “I Saw Her Standing Here”, el éxito de la banda “The Beatles”.

La fiesta se "prendió" y todos brincaron animados, al igual que Paul McCartney que entonaba a la perfección la canción en conjunto con el público.

Los usuarios de Twitter reaccionaron con emoción ante este vídeo que les contagiaba alegría, y a pesar de que están en lo incorrecto, muchos internautas desearon que Paul McCartney sea su abuelo, o bien, acudiera a sus fiestas de graduación.

