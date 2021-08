Reese Witherspoon es la actriz más rica del mundo

ESTADOS UNIDOS.- Fue en 2016 cuando Reese Whiterspoon fundó su casa productora "Hello Sunshine", creadora de exitosas serie como "Big Little Lies", emitida por HBO, pero es ahora cuando la ganadora de un Oscar ha decidido venderla por la no módica cantidad de 900 millones de dólares, convirtiéndose así en la actriz más rica del mundo.

Witherspoon, conocida por sus papeles en películas como “Legally Blonde” (“Legalmente rubia”) y “Walk the Line” (“Johnny & June: Pasión y locura”) seguirá supervisando las operaciones diarias junto con los altos directivos existentes de "Hello Sunshine", incluida la directora ejecutiva Sarah Harden. Witherspoon y Harden también serán miembros de la junta de la nueva empresa.

Una compañía respaldada por el fondo estadounidense de inversiones Blackstone la ha comprado manteniendo a su fundadora en el consejo de administración, por lo que Whiterspoon seguirá tomando decisiones ejecutivas.

Dignificar el papel de la mujer en el mundo

Whiterspoon ha mantenido como su principal razón para iniciar este proyecto el impulsar a las mujeres en la industria del cine, así como dignificar el papel de la mujer en la pantalla grande.

“Comencé esta compañía para cambiar la forma en que las mujeres son vistas en los medios”, escribió Witherspoon refiriéndose a la productora que estuvo detrás de series como “The Morning Show” y “Little Fires Everywhere”, entre otras.

Según palabras de Whiterspoon, el acuerdo con Blackstone “permitirá producir más historias sobre mujeres globalmente, entretenidas, impactantes y esclarecedoras”.

La actriz afirmó en una entrevista que la compra supone un importante espaldarazo a su apuesta por un mayor número de historias contadas por y para mujeres.

“Voy a insistir en esa misión de contratar a más creadoras mujeres de todo tipo de contextos para que muestren sus experiencias”, explicó Witherspoon.”Es un paso importante en el mundo porque realmente significa que las historias de las mujeres importan”, agregó.

"Hello Sunshine" Una empresa con programas de apoyo

Hello Sunshine, cuya misión es colocar mujeres en el centro de sus historias, crea programas de televisión, largometrajes y series para servicios de streaming, incluyendo “Big Little Lies”, “The Morning Show” y “Little Fires Everywhere”. También alberga el Reese’s Book Club (Club de Lectura de Reese), donde muchas de las selecciones han sido llevadas a la pantalla como películas o series limitadas.

La operación le ha otorgado a la ganadora del Oscar unos 120 millones de dólares netos y la ha alzado, según la revista Forbes, como la actriz más rica del planeta, con una fortuna que estima en más de 400 millones de dólares.

La nueva empresa está liderada por los ex ejecutivos de Disney Kevin Mayer y Tom Staggs. Su nueva apuesta se produce al tiempo que gigantes de Hollywood compiten para expandir sus servicios de transmisión, con Netflix, Disney+, HBO Max y Amazon Prime Video hambrientos por contenido, con el objetivo de que su alianza con Witherspoon les lleve por buen camino.