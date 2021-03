Reese Witherspoon fue nombrada “Productora del año” en los “Causus Awards 2021” 

CIUDAD DE MÉXICO.- Como es sabido, Reese Witherspoon es concodia por sus dotes como actriz, pero este año fue reconocida por sus habilidades como productora, el pasado jueves por la noche, durante la 38 entrega anual de los “Premios Caucus”.

Witherspoon, de 44 años de edad, y su socia de producción, Lauren Neustadter, fueron honradas como “Productores del Año” en la mencionada entrega y estuvieron presentes de manera virtual junto con los demás homenajeados.

Ambas mujeres dirigen la casa productora “Hello Sunshine”, con la cual produjeron los filmes “Little Fires Everywhere” y “Truth Be Told” en 2020, y cuentan con varios otros proyectos en desarrollo.

Dos producciones para Netflix en puerta

Deadline informó que Reese Witherspoon protagonizará las comedias románticas "Your Place Or Mine" y "The Cactus" para Netflix, detallando que Aline Brosh McKenna dirigirá “Your Place Or Mine” a partir de su propio guión.

Dicho filme trata de dos mejores amigos a distancia que cambian la vida del otro cuando ella decide perseguir un sueño de toda la vida y él se ofrece como voluntario para vigilar a su hijo adolescente.

Witherspoon y Lauren Neustadter producirán el proyecto con su compañía “Hello Sunshine”, al igual que McKenna de Lean Machine y Jason Bateman; y Michael Costigan de “Aggregate Films”.

El portal aseguró que hasta hoy no hay ningún escritor o director está vinculado a "The Cactus", que se basará en la novela del mismo nombre de Sarah Haywood.

La trama narra que un embarazo inesperado a los 45 años hace que una mujer reservada reconsidere la vida estructurada que se ha creado y la lleva a un viaje poco convencional hacia el amor, la familia y el aprendizaje de aceptar lo inesperado.