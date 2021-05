Reconocen a Elton John como icono de la música de iHeart Radio

Hollywood, California.-Con el mayor público en persona desde que inició la pandemia, y con la reunión de los mejores artistas del momento como Ariana Grande, The Weeknd, y Lil Nas X, cientos de personas se reunieron en el emblemático teatro Dolby justo en el corazón de Hollywood, este 27 de mayo, para celebrar los premios de música de iHeart Radio.

El momento más simbólico de la noche fue cuando el artista británico, Sir Elton John recibió un tributo por parte de Demi Lovato, Brandi Carlile y H.E.R., que prendió a todos los presentes en emoción y nostalgia, con las canciones de “Bennie and the Jets”, “Don’t Let the Sun Go Down on Me” y “I’m Still Standing”.

El británico que estuvo acompañado por su esposo, recibió el premio de ícono, el cual fue presentado por Chris Martin, líder y vocalista del grupo Coldplay, así como por el artista del momento, Lil Nas X.

Agradece Elton John distinción

“Me siento muy honrado porque cuando vine por primera vez a Los Ángeles en 1970, la radio era muy importante. Nunca había oído hablar de la radio en Estados Unidos antes porque nunca había estado aquí antes, pero fue simplemente increíble para mí. En Inglaterra, teníamos una estación”, dijo el cantante de “Tiny Dancer”.

“Al ser reproducido en la radio, por primera vez, te escuchas a ti mismo y estás muy emocionado. Lo que este premio significa es que todavía cubro a nuevos artistas. De eso se trata mi vida ahora. Y cuando hago mis programas, trato de promover a los artistas jóvenes porque necesitan exposición, necesitan la radio. He tenido mi tiempo, como dicen. Todavía me alegra que la gente toque mis discos, y eso me encanta”, agregó Elton John.

Inspección de sanitización

Los premios fueron grabados en vivo con una audiencia que tuvo portar cubrebocas en todo momento, y que además pasó por inspección de salud incluyendo la revisión de temperatura a la llegada, así como la revisión de la cartilla de vacunación contra el coronavirus, ya que todos los presentes debían estar vacunados con ambas dosis contra el virus por lo menos antes del 9 de mayo.

El cantante y anfitrión de la noche, Usher, además de presentar un popurrí de sus mejores canciones con un show espectacular, también convirtió parte del escenario en un club de noche, donde estuvieron sentados grandes estrellas de Hollywood durante toda la premiación incluyendo a Machine Gun Kelly, Megan Fox, LL Cool J, Doja Cat, Megan Thee Stallion, entre otros.

The Weeknd se impone

Y el premio más grande de la noche, que fue canción del año se lo llevó The Weeknd por “Blinding Lights”, quien además recibió el premio de artista masculino del año, y ganándole el galardón a Harry Styles, Justin Bieber, Post Malone, y Roddy Ricch.

Otros grandes premios de la noche fueron para Dua Lipa como mejor artista femenina del año, así como para Taylor Swift, quien ganó mejor álbum pop del año, pero ambas artistas no estuvieron presentes en el lugar para recibir su premio, y dieron un mensaje de agradecimiento por video.

La noche brindó una ilusión del regreso a la normalidad en Hollywood, e incluso varios artistas incluyendo Usher y The Weeknd se dijeron emocionados de estar frente a un público y con ganas de regresar “ya mismo” a ofrecer conciertos en vivo.