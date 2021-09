Raúl Araíza no aguanta el "vandalismo" de Paul Stanley

CIUDAD DE MÉXICO.- Raúl Araiza es uno de los conductores más queridos por parte del público mexicano, quien esta atento a cada una de sus participaciones en el reconocido programa matutino ‘Hoy’.

Aunque el conductor ha mantenido una buena relación de amistad con sus compañeros, Paul Stanley se aprovechó de eso y le quiso jugar una broma muy pesada, que provocó que se “molestara”.

Fue a través de sus historias de Instagram que Raúl compartió el momento en el que se dio cuenta que su camioneta estaba “rayada” y habían escrito que se vendía, incluso hasta un número telefónico agregaron, situación que “no le gustó” al conductor.



Entre su desesperación Araiza, no encontraba al culpable de lo sucedió y dejó en claro que su vehículo no se encontraba en venta, fue entonces que se acercó a Galilea Montijo para cuestionarla si ella había sucedido, a lo que la conductora no sabía ni siquiera de lo que le estaba hablando.

Otra vez vandalismo en mi camioneta por @paulstanley” escribió en la publicación.

Con algunas groserias que se puede escuchar que dice el conductor comentó que se notaba que la persona encargada de hacer la “travesura” no lo planeo tan bien, porque se dio cuenta a simple vista que escribió rápido.

Minutos después publicó otro video en el que aparece Paul Stanley “rayando” la camioneta de su compañero, mientras este se encontraba ocupado y trabajando, aprovechó para hacerle una pequeña broma.

Raúl Araiza pide trabajo para su novia

Hace unos días se fio a conocer que Raúl decidió comenzar una relación con la actriz, Margarita Vega, se rumora que el conducto le está consiguiento trabajo en el mundo del entretenimiento.

Fue Alex Kaffi quien reveló que el conductor le pidió de favor al productor de ‘Cuentamelo Ya’ que le diera una oportunidad a su novia para que se uniera al equipo de su trabajo.