"Rápido y Furioso 9" ¿Qué le mostró Vin Diesel al director Justin Lin para convencerlo de participar en el proyecto?

ESTADOS UNIDOS.- El director de "Fast and Furious", Justin Lin, planeaba dejar la saga después de su participación en "Fast 6" en 2013. Pero la idea de explorar la historia del origen de Dom lo atrajo de nuevo.

Una vez que accedió a hacer "F9", Lin dijo que la estrella Vin Diesel lo convenció de quedarse para la trilogía final. "Realmente lo decía en serio cuando me fui", dijo Lin recientemente a Insider sobre Zoom mientras hablaba de "F9".

"Han (interpretado por Sung Kang) y yo nos fuimos. No íbamos a volver. El estudio siempre ha sido muy amable al comprobar siempre cómo me sentía. Yo, mucho, no quería volver a menos que fue por la razón correcta", expresó el director de la saga.

Lin anteriormente dirigió cuatro películas de la franquicia (tres a seis). Incluso después de que él dejó "Fast Saga", Lin y Diesel se mantuvieron en contacto a lo largo de los años y el actor siempre terminaba hablando de Dom.

FAMILIA

Uno de los temas principales, siempre tomados en la distintas entregas de la saga ha sido la importancia de camaradería entre los personajes, así como la unión familiar. Por este motivo el estudiar los origenes familiares del protagonista resultó aún más interesante.

"No fue hasta la idea de seguir explorando este tema de la familia, pero a través de la sangre eso me emocionó porque sabía que si íbamos a hacer eso, había una gran posibilidad de que pudiéramos lograrlo. regrese y explore y solidifique algunos de los orígenes de esta mitología ", dijo Lin.

"Fast 9" presenta al hermano menor de Dominic Toretto, Jakob (John Cena), por primera vez en la franquicia. Parte del misterio de la novena película es cómo nunca habíamos oído hablar del Toretto más joven hasta ahora, dado que la familia es el núcleo del código de Dom.

Lin dijo en una entrevista reciente que la inspiración para la presentación de Jakob provino de algo que le estaba sucediendo en su vida personal. El director no amplió eso, pero agregó que no era uno de los elementos más difíciles de concretar de la película.

Lin ha dicho que algo que lo hizo regresar fue que Diesel lo convenció con el tema familiar.

"Debido a que es personal, creo que se encontró muy, muy, muy rápidamente", dijo Lin y agregó que una vez que accedió a hacer "F9", Diesel no lo dejaría ir. "Una vez que estuve de acuerdo, Vin me llevó a un lado y me dijo: 'No te vas a ir'", dijo Lin, riendo. "Estamos terminando esto".

"Siempre sentí que cuando hacemos estas películas, especialmente cuando comenzamos, una secuela no era un hecho. Si pudiéramos ganarnos una, déjame pensar en ellas como una a la vez", agregó, diciendo que eso es no el enfoque que tomaron para las siguientes tres películas.

Lin dijo que él y Diesel han estado discutiendo el capítulo final de la franquicia "durante los últimos nueve años".

Para los fanáticos, probablemente sea reconfortante escuchar que Lin y Diesel han estado planeando la trilogía final de la Fast Saga de $ 6 mil millones durante mucho tiempo. Hemos visto lo que sucede cuando no se cuenta con un plan de trilogía para una franquicia de películas de mil millones de dólares como "Star Wars".

Actualmente, quedan dos capítulos finales por llegar en la saga principal de "Rápidos y Furiosos".