RIX da entrevista al interior de la cárcel, asegura se declaró culpable a cambio de su libertad

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de ayer se dio a conocer una entrevista que presuntamente cedió Ricardo González, mejor conocido como Rix para el canal de YouTube, Mafian TV. El conductor del programa, Fabian Pasos aclaró que la plática que sostuvo con el influencer fue vía telefónica cuando él aún se encontraba recluido en el Reclusorio Oriente, ahí arremetió contra Juca y Juanpa, habló sobre su familia y el proceso que enfrentó dentro de la cárcel.

Ricardo González (Rix) sali en libertad el pasado 9 de septiembre luego de permanecer dentro del Reclusorio Oriente desd finales de febrero de este año, tras declararse culpable por delitos sexuales en contra de la también influencer Nath Campos.

En dicha grabación se puede escuchar a Ricardo arremeter en contra de dos YouTubers que consideraba sus amigos, a quienes acusó de no quererse involucrar en su situación legal.

“Yo sé quien soy, yo no necesito demostrarle a nadie lo que hice y tampoco necesito darle explicaciones a alguien de algo que no le pertenece. También quiero decirte que Juca y Juanpa aún me hayan dado la espalda, no fueron testigos porque se supone que ellos iban, como ella cuenta, en el mismo Uber. No quisieron testificar, ¿Por qué? Quién sabe, así te la pongo, dándome la espalda”, aseguró antes de cortarse la entrevista.