¿Quién será eliminado de "MasterChef Celebrity" hoy 15 de octubre?

MÉXICO.- El suspenso aumenta en cada uno de los episodios de "MasterChef Celebrity", el cual está a apunto de llegar a mitad de temporada y cada vez están más cerca de revelar a la persona ganadora de la competencia.

Y aunque cada uno de los famosos que intenta demostrar sus mejores habilidades culinarias en los retos que proponen los chefs, el público mexicano ya cuenta con sus concursantes favoritos que esperan verlos llegar a la recta final.

Durante el episodio de este viernes 15 de octubre, "MasterChef Celebrity" tendrá a los 12 participantes restantes quienes deben seguir luchando entre sí para quedarse en el famoso programa de cocina, que se convirtió en uno de los famosos de la pantalla chica por las peleas, tensión, risas y dramas que ocurre en cada episodio.

Como parte de cada reality televisivo, siempre hay alguna página de spoilers que se encarga de filtrar el nombre de la celebridad que tendría que despedirse del jurado, compañeros y del público. Y según el portal "Spoilers desde la cuna", ya informaron quién será la novena celebridad que tendrá que abandonar la cocina.

Afortunadamente para muchos de los usuarios que no se pierden las emisiones, la próxima en despedirse será la polémica actriz y cantante Paty Navidad, pues posiblemente no deje satisfechos a los jueces en el reto final. Cabe mencionar que ella no es la única opción de los posibles eliminados, ya que en otras páginas circula el nombre de Jimena Pérez "La Choco".

¿Dónde y cuándo ver MasterChef?

Sin embargo, para conocer la veracidad de los spoilers será necesario sintonizar "MasterChef Celebrity" el presente viernes en la señal de Azteca Uno en punto de las 19:30 horas (Hora centro México).

Además de estar disponible en televisión, también pueden conocerse las actualizaciones desde la plataforma digital de TV Azteca o en las redes sociales del reality, quienes se encargan de publicar cada movimiento en el show.