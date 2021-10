"¿Quién es la máscara?": Redes sociales exigen regrese Omar Chaparro como conductor

CIUDAD DE MÉXICO.- Usuarios de redes sociales externaron que hizo falta la conducción de Omar Chaparro en el estreno de la nueva temporada de "¿Quién es la máscara?", desaprobando el trabajo realizado por Adrián Uribe.

Y es que el reality sufrió varios cambios en su nueva entrega, entre ellos la salida de Omar Chaparro y Natalia Téllez de la conducción, siendo reemplazados por Adrián Uribe al frente de la emisión y Alán Estrada en backstage.

Y al ser una temporada tan anunciada, los televidentes tenían expectativas muy altas sobre los nuevos personajes, conductores e investigadores. Sin embargo los televidentes no recibieron de la mejor manera el trabajo de Uribe al grade que exigen el regreso de Omar Chaparro, quien fue el conductor principal en las ediciones anteriores.

A través de sus cuentas de Twitter los usuarios se desahogaron y no solo se quejaron de Adrián y hasta lo llamaron poco versátil, también expresaron lo mucho que extrañaban el carisma de Chaparro.

“La poca versatilidad del Sr. Adrián Uribe hace que lo veamos como el 'Vitor'. ¡Qué regrese Omar Chaparro!”, “Buuuuuuuu con el nuevo conductor!”, “Adrian no tiene chispa y no me gusta el Vitor”, “No sé los voy a negar, extraño a Omar Chaparro de conducto y a Natalia Tellez”, fueron tan sólo algunos de los mensajes que se pudieron leer en redes.