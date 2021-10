¿Quién es la Máscara?: ¿Quién es Mónica Huarte? la nueva integrante de los investigadores

CIUDAD DE MÉXICO.- La tercera temporada de ¿Quién es la máscara? está cada vez más cerca, y los investigadores le dan la bienvenida a un nuevo miembro, quien los apoyará a descubrir las identidades secretas de los participantes.

Para dicha tarea el productor Miguel Ángel Fox ha seleccionado a la actriz Mónica Huarte, completando de esta manera el cuarteto al lado de Carlos Rivera, Yuri y Juanpa Zurita.

La debutante en el panel de investigadores desborda emoción, además de dar un toque fresco al cuarteto. A decir de la actriz se encuentra tranquila, libre de nervios, pero sí con muchas expectativas.

"Estoy feliz, la felicidad no se me ha quitado desde que me llamaron por teléfono. Juro que fue algo totalmente inesperado, tenia siete llamadas perdidas y no sabía qué pasaba. Me hablaron para hacerme la propuesta y todo mi cuerpo me dijo que sí. Me han recibido como una familia, y estoy contenta, cómoda, tranquila", expresó la actriz.