¿Qué relación tenía “La Prieta Linda” con la dinastía Aguilar?

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la trágica noticia de que Enriqueta Jiménez Chabolla, conocida artísticamente como “La Prieta Linda”, había muerto el pasado martes, a sus 88 años de edad, los fans de la cantante se conmocionaron ante tal suceso y la recordaron en las redes sociales.

La también conocida como “Queta” Jiménez, desde muy joven ha estado ligada a la dinastía Aguilar, ya que es la hermana menor de la también fallecida, Flor Silvestre, quien fue esposa de don Antonio Aguilar, y tía de Antonio y Pepe Aguilar.

A pesar de que su hija Velia Vieyra Jiménez otorgó las primeras declaraciones de la muerte de su madre a Pati Chapoy en su programa “Ventaneando”, no había mucha información al respecto, ya que la muerte de la artista habría sido repentina y su deceso fue por causas naturales.

Falleció la querida cantante Queta Jiménez “La Prieta Linda”; una de sus hijas nos confirmó la triste noticia. Descanse en paz. @VentanenadoUno pic.twitter.com/ea5cjYMYbG — Azteca UNO (@AztecaUNO) September 21, 2021



¿Cómo fue la vida de Enriqueta Jiménez “La Prieta Linda”?

El nombre real de “La Prieta Linda” es María Teresa Enriqueta Jiménez Chabolla, quien nació el 4 de julio de 1933, en Salamanca, Guanajuato, quien se destacó por ser una de las cantantes más representativas de la música ranchera y actriz de la “Época de Oro del Cine Mexicano”.

Fue hija de Jesús Jiménez Cervantes y de María Jesús Chabolla Peña, con quien compartía con su hermana menor, Guillermina Jiménez Chabolla, conocida como Flor Silvestre, quien también era actriz y cantante de música ranchera, al igual que su otra hermana, María de la Luz.

A pesar de que su padre era propietario de una carnicería en Salamanca, compartía el gusto por el canto y la música con sus hijas, quienes al mudarse a la Ciudad de México, Guillermina, la hija mayor, debutó como cantante en un teatro del Centro Histórico hasta alcanzar la fama como Flor Silvestre.

Enriqueta se dio cuenta que quería seguir los pasos de su hermana cuando a los 13 años de edad, paseaba por la Plaza Garibaldi y le dieron la oportunidad de cantar con un mariachi y una persona le dio 2 pesos de propina, y desde entonces supo que sería una gran cantante.



¿Por qué se le conoce a Enriqueta Jiménez como “La Prieta Linda”?

De acuerdo a la información publicada en Internet, en una de las entrevistas que Queta Jiménez habría otorgado a un medio, platicó que el apodo de “La Prieta Linda” fue gracias al actor de comedia mexicana, Antonio Espino “Clavillazo”.

Según la actriz, su amigo le habría dicho en una ocasión que “no era prieta ni era linda, pero así le dirían en adelante.

Pero el modisto Julio Chávez, quien vistió por muchos años a Flor Silvestre y a Queta Jiménez, habría afirmado que el seudónimo de “La Prieta Linda” se debía a una canción que a él le gustaba mucho y que siempre se las cantaba.

“Dime qué me has dado, Prieta Linda, creo que me tienes embrujado...”, reza parte de la canción que supuestamente habría inspirado al modisto para bautizarla como “La Prieta Linda”.