"¡Qué flojera!": Lucero revela por qué no se volvería a casar con Mijares

ESTADOS UNIDOS.- Lucero y Manuel Mijares se casaron en 1997 y se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión mexicana. Sin embargo, el romance llegó a su fin en el 2011, y en ese entonces surgieron una infinidad de rumores sobre los motivos de su separación.

Este año, los famosos sorprendieron a sus fanáticos al volver juntos a los escenarios con la gira Hasta que se nos hizo. A pesar de que han pasado tantos años desde su divorcio y de que cada uno tiene pareja, el público parece seguir esperando que renazca el amor, incluso les han pedido que se besen en algunos conciertos.

Los cantantes han dejado en claro muchas veces que terminaron de la mejor manera y que desde aquel momento decidieron que no habría vuelta atrás. Sin embargo, en una de sus presentaciones que tuvo lugar en Los Ángeles, Lucero compartió los motivos por los cuales no volvería a casarse con el padre de sus hijos.

“No te pasa eso de cuando dicen ‘Ay, yo creo que ya van a volver’. Y nosotros ‘¡No, espérate!’”. Mijares la interrumpió y dijo: “Es que, ¿tan mal la pasaste?”, y ella le respondió “No, la pasamos muy bien, pero no así como para repetirlo otra vez”.

El público rió y se emocionó, por lo que la cantante continuó explicando:

¿Es que sabes qué pasa?, que luego ya los que vuelven, qué flojera. Porque ya te sabes todo, o sea, ya no es la novedad. Imagínate que yo me vuelvo a casar con Manuelito. Pobre, pero imagínate que me tiene que volver a oír cantar, tiene que volver a ver cómo lavo los trastes, cómo barro, cómo trapeo, cómo cocino”.