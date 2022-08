Lucero reacciona a petición de besarse con Mijares en el escenario

Ciudad de México.- Los cantantes Lucero y Mijares siguen disfrutando del éxito que han tenido en conjunto, mismo que los llevaría una vez más al Auditorio Nacional.

“Nos fue muy bien en las dos anteriores, en junio, entonces ahora se abrió esta tercera fecha y ‘Hasta que se nos hizo’ llega al auditorio este 4 de septiembre, nadie puede faltar”, expresó la intérprete durante su más reciente encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Y es que, aunque hace más de 10 años que anunciaron su separación después de 14 años de matrimonio, actualmente son una de las ex parejas que mejor se llevan.

Seguidores piden beso

No obstante, todo indica que sus seguidores no se conforman con eso, pues tienen la ilusión de verlos juntos nuevamente como pareja y más ahora que realizan la gira, pues durante los conciertos algunos creen que la llama del amor puede encenderse en cualquier momento y solo basta con darles un empujoncito para hacerlo realidad.

Ante esta renuencia de sus fanáticos y las preguntas de los periodistas al respecto, Lucero respondió entre risas:

Claro que gritan: ‘beso, beso’ y nosotros decimos: ¿pooor?”

Conjuntamente, la cantante explicó que en realidad todo forma parte del espectáculo que realiza con su exmarido. “La dinámica en el show, específicamente en el concierto ‘Hasta que se nos hizo’ es muy divertida porque jugamos mucho y yo creo que hay gente, bueno la mayoría entiende muy bien que cuando hacemos bromas, pues obviamente es eso, es broma, y es con las ganas de que la gente se entretenga, se divierta”.

Puro entretenimiento

Y justamente hablando de los puntos que provocan más auge en el show, la artista habló del momento en que sus seguidores se prenden cuando suenan los primeros acordes de la canción ‘Si me tenías’, que desde su lanzamiento se atribuye que, por la letra, está dedicado a ella, pese a que ambos lo han negado infinidad de veces.

“Entonces hacemos bromas cuando él de repente canta esas canciones que a mí no me gustan como la de ‘Sí me tenías’ y entonces la gente se pone feliz, unos dicen que sí les gusta, otros dicen que no les gusta, otros dicen que sí la cante, otros dicen que no la cante. Así que acabamos a veces cantándola juntos y a veces ya llego y le digo córtale mi chavo”, contó.