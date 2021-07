“¿Quién me auxilia?”: Conductor de “Hoy” confesó que no tenía dinero para pagar el estacionamiento y pidió ayuda a sus fans

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los conductores más queridos del programa “Hoy” confesó que no traía dinero para pagar el estacionamiento y a través de sus redes sociales pidió apoyo a sus fans para que le “echaran la mano”, ya que no sabía qué hacer.

Se trata de Raúl “El Negro” Araiza, quien el pasado miércoles por la tarde, publicó un video en su Instagram donde afirma que fue a comer a un establecimiento ubicado en Santa Fé, Ciudad de México, y se le olvidó que no traía efectivo.

Detalló que visitó el lugar en solitario y al momento de salir, se percató que no tenía dinero, por lo que tuvo que caminar bastante lejos para ver si encontraba un cajero o si alguien lo auxiliaba.

Les voy a contar una historia: Te vas, comes, solo, a gusto, sin hablar, te sales, confías que traes efectivo, y entonces te das cuenta de que no traes dinero para pagar el estacionamiento. Entonces, tienes que salir a la calle a caminar como yo… no porque esté mal caminar en la calle sino, ¿a quién le pido dinero, una limosna, alguien que me ayude? Los coches no se van a parar, estoy en Santa Fé, hay construcciones. ¿Quién me auxilia?”, cuestionó Araiza.