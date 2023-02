Premios Grammy 2023: Los discursos más emotivos y rompedores de la noche

ESTADOS UNIDOS.- La edición 65 de los premios Grammy trajo consigo un buen puñado de discursos que lograron tocar las fibras más sensibles de los espectadores y participantes del evento, pues fue una noche de grandes victorias no solo al talento nato de artistas que se esfuerzan cada año en brindar el mejor trabajo posible, sino también para comunidades que no siempre son reconocidas por su gran influencia en la cultura general.

Kim Petras es la primera mujer abiertamente transgénero en ganar el Grammy

Para empezar, Kim Petras hizo historia al convertirse en la primera mujer abiertamente transgénero en ganar un Grammy en toda la historia gracias a su victoria en la categoría 'Mejor intepretación pop en dúo o grupo" por su colaboración con Sam Smith en "Unholy". La intérprete de "Icy" brindó un emotivo e importante discurso sobre la importancia de la comunidad trans en la música, pues la han inspirado e impulsado para llegar al lugar en el que está ahora.

 

"Yo solo quiero agradecer a todas las increíbles leyendas transgénero antes de mí, quienes rompieron las puertas para que yo pueda estar aquí esta noche: Sophie, especialmente, mi amiga que murió hace dos años y quien me dijo que esto pasaría y siempre confió en mi. Gracias por la inspiración, Sophie. Te adoro y tu inspiración siempre estará en mi música."

Sophie fue, también, una mujer transexual, pero aún más importante, fue una de las productoras musicales más vanguardistas de los últimos años, llegando a ser considerada como la creadora del género "Hyperpop". Por otro lado, Petras también agradeció a Madonna por apoyar y luchar por los derechos LGBTQ+ durante toda su carrera.

Lizzo dedicó un fuerte mensaje a favor de la música positiva

Por otro lado, Lizzo fue merecedora de uno de los galardones más importantes del evento; 'Grabación del año' por su sencillo "About Damn Time". Además, se convirtió en la primera mujer negra en ganar dicha categoría desde Whitney Houston por "I Will Always Love You" en 1994.

 

"Quiero dedicar este premio a Prince. Cuando lo perdimos, decidí dedicar mi vida a hacer música positiva. Quería que el mundo fuera un mejor lugar. Ahora miro a mi alrededor y estas canciones que hablan de amar nuestros cuerpos y sentirnos cómodas en nuestras pieles, sentirnos bien, estoy orgullosa de ser parte de eso. Porque en un mundo donde hay mucha oscuridad y cosas aterradoras, la gente no solo pueda hacer el bien, si no ser el bien, manténganse fieles a sí mismos y atraerán personas que van a apoyarlos"

La intérprete de "Truth Hurts" también aprovechó para dedicar unas emotivas palabras a 'Queen B': "Beyoncé, tú cambiaste mi vida. Cantaste ese popurrí de gospel... y la forma en que me hiciste sentir, yo estaba como, quiero que la gente se sienta de esta manera con mi música. Claramente eres la diosa de nuestras vidas".

Beyoncé agradeció a la comunidad LGBTQ+ por inspirarla a seguir haciendo música

Y hablando de Beyoncé, la intérprete de "Cuff It" logró sentar otro precedente histórico en su larga carrera musical al ganar su Grammy número 32 en la categoría "Mejor álbum Dance/Electrónica" por 'Renaissance'; convirtiéndose así en la artista más premiada en toda la historia de los premios Grammy.

 

“Gracias, intento no abrumarme demasiado, quiero agradecerle a Dios, también a mi tío Jonny, que no está aquí, pero está aquí en espíritu. A mis padres, mi papá, mi mamá, por amarme y empujarme, a mi hermoso esposo, a mis tres hijos que están en casa. A la comunidad queer por su amor y por inventar este género”

Beyoncé ha declarado en múltiples comunicados que 'Renaissance' fue un tributo a su tío Jonny, un hombre homosexual que fue la primera persona en introducirla a la música disco y house; géneros cuyos pioneros fueron integrantes de la comunidad LGBT+: "Gracias a todos los pioneros que originaron la cultura, a todos los ángeles caídos cuyas contribuciones han pasado desapercibidad por demasiado tiempo".

Te puede interesar: Viola Davis hace historia al conseguir el prestigioso estatus EGOT en premios Grammy