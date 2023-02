Viola Davis hace historia al conseguir el prestigioso estatus EGOT en premios Grammy

ESTADOS UNIDOS.- Viola Davis es una de las artistas más reconocidas de Hollywood a nivel internacional, por lo que su más reciente declaración como ganadora del estatus “EGOT” resulta bastante merecedor y para nada sorprendente, pues la actriz demuestra todo su potencial en cada proyecto en el que se ve involucrada.

Fue este mismo domingo, en la edición 65 de los premios Grammy, que la Academia de la Grabación de Estados Unidos decidió otorgarle a Viola Davis su primer gramófono dorado en la categoría de “Mejor audiolibro y narración” por su libro de memorias “Finding Me”.

Simplemente ha sido un gran viaje. ¡Conseguí el EGOT!”, expresó la actriz con gran alegría. “Escribí este libro para honrar a Viola de 6 años, para honrarla; para honrar su vda, su alegría, su trauma, su todo”.

Viola Davis reacts to her new EGOT status - “I just EGOT!” pic.twitter.com/F2NKPQVqGw— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 5, 2023

¿Qué es el EGOT?

En pasadas entrevistas, Davis había mostrado un profundo interés en hacerse con un premio Grammy pues esto supondría su entrada al famoso club de los EGOT. Un grupo de artistas que han un conseguido un galardón de cada una de las premiaciones artísticas más prestigiosas de la industria: los premios Emmy, en televisión; Grammy, por música o grabaciones de audio; Oscar, en películas, y Tony, en teatro.

Antes de ganar el Grammy, la actriz ya había conseguido un Oscar a ‘Mejor Actriz de Reparto’ en 2017 por su papel como Rose Maxson en "Fences", un Emmy en 2015 por su papel de Annalise Keating en la serie “How to Get Away with Murder” y dos galardones Tony por las producciones “King Hedley" y la adaptación de “Fences” en Broadway.

Viola Davis ha hecho historia al ser la tercera mujer afroamericana en conseguir el codiciado estatus, junto con Jennifer Hudson y Whoopi Goldberg. Algunos otros artistas que han conseguido el EGOT son John Legend, Audrey Hepburn, Andrew Lloyd Webber, Richard Rodgers, Helen Meyes, Rita Moreno, entre otros.

