DC Comics revela primer capítulo de su nuevo universo cinematográfico: "Gods & Monsters"

ESTADOS UNIDOS.- El futuro de los superhéroes de DC Comics parece más brillante que nunca, pues James Gunn, director y jefe creativo de DC Studios para Warner Bros. Discovery, presentó finalmente los bocetos de lo que sería el primer capítulo del nuevo universo cinematográfico.

Por medio de un video de seis minutos, James Gunn nos dio la bienvenida a un nuevo comienzo para el universo de DC en el cine, con el anuncio de futuras películas y series, así como de confirmaciones sobre actuales proyectos, que los seguidores más leales habían estado esperando desde hace meses.

HBO Max será fundamental para el nuevo universo de DC

Para empezar, el director reveló dos series de televisión para HBO Max sobre personajes anteriormente vistos en “The Suicide Squad” (2021). La primera se trata de una serie animada titulada "Creature Commandos", donde Rick Flag y un grupo de monstruos deberán unir fuerzas para salvar el día. Por otro lado, la temible Amanda Waller interpretada por Viola Davis también recibirá su propia serie live-action.

Desde que DC anunció que trazaría su propio universo cinematográfico, todos los fanáticos esperaban con ansias una película de Green Lantern, pues su mitología en los cómics es inmensa y bastante detallada. Por lo que el anuncio de una serie enfocada en los primeros dos linternas Hal Jordan y John Stewart y con una narrativa similar a "True Detective" fue suficiente para incendiar el entusiasmo de incluso el más indiferente.

Así como Disney+ se convirtió en una segunda casa para los héroes de Marvel, HBO Max lo será para los héroes de DC, pues además de los 3 proyectos anteriormente confirmados también se reveló una serie precuela de Wonder Woman titulada "Paradise Lost", centrada en las amazonas de Themyscira, y otra sobre el carismático Booster Gold, un héroe con la habilidad de viajar en el tiempo.

Para terminar, el director de "Guardians of the Galaxy" decidió dejar lo mejor para el final, pues reveló los primeros largometrajes que sentarían las bases del nuevo universo. Uno de ellos fue totalmente inesperado, pero celebrado, pues se trata de una película centrada en "The Authority", un grupo de superhéroes bastante violentos y que se encargan de lidiar con amenazas de escala galáctica.

Una vez más, Superman y Batman serán las piezas angulares

Luego llegó lo que todos esperaban: la confirmación del regreso de los héroes más emblemáticos de la compañía. "Superman: Legacy" será la primera película del hombre de acero para este universo, sin embargo, no será una historia de origen. James Gunn se tomó tan en serio su compromiso con el personaje que incluso compartió su fecha de estreno: 11 de julio de 2025.

Por otra parte, el caballero oscuro recibirá un tratamiento similar con "The Brave and the Bold", película protagonizada por Batman y su hijo Damian Wayne. Esta tampoco será una historia de origen, pues estará más enfocada en extender la mitología del personaje.

Finalmente, reveló dos largometrajes más: "Swamp Thing" y "Supergirl: Woman of Tomorrow". La primera estará protagonizada por el particular monstruo creado por Alan Moore y tendrá una atmósfera de horror. Mientras que la segunda será liderada por la querida prima de Kal-El, Supergirl, y estará inspirada en el cómic del mismo nombre escrito por Tom King.

Todos estos proyectos forman parte del primer capítulo titulado “Gods & Monsters” ("Dioses y monstruos") del nuevo universo de DC. No cabe duda que James Gunn ha venido a ser un faro de esperanza para los más veteranos seguidores de DC Comics en el cine, por lo que se espera que más adelante se revelen más detalles sobre estos y futuros proyectos.