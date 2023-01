James Gunn afirma no haber despedido a Henry Cavill como Superman

Ciudad de México.- Los directores de DC Studios, James Gunn y Petter Safran compartieron algunos proyectos que tienen en agenda, lo que generó todo tipo de reacciones, además de hablar sobre la salida de Henry Cavill y el futuro de Ezra Miller.

Una de nuestras estrategias es tomar nuestros personajes de diamantes, que son Batman, Superman, Wonder Woman, y los usamos para apoyar a otros personajes que la gente no conoce... DC es un multiverso, pero nos vamos a centrar en un universo de ese multiverso. Incorporaremos algunos de los actores y personajes del pasado, pero sobre todo vamos a elegir nuevos actores”

Explicaron los directores.

Los artistas que tiene las puertas abiertas en DC Studios son, Gal Gadot, Zachary Levi, Jason Momoa e incluos Ezra Miller.

“Diré en este momento que The Flash probablemente es una de las mejores películas jamás hecha”, explicó el director de ‘El escuadrón suicida’ en conferencia de prensa.

La salida de Cavill

Sin embargo, al hablar de Henry Cavill la situación fue distinta, debido a que está totalmente descartado como Kal-El en el futuro de DC Films.

“Nosotros no despedimos a Henry. Henry nunca estuvo dentro del reparto. Hizo un cameo, y ese fue el final de su historia”, dijo Gunn, visiblemente molesto, después de que, tras la prueba realizada en el final de Black Adam, el actor confirmara su regreso como Kal-El.

“Mucha gente hizo suposiciones que no eran ciertas. Pero para mí, se trata de a quién quiero yo para el papel de Superman y a quién quieren los cineastas”, recalcó James.

Otros proyectos

Reiterando que no tiene nada en contra del actor británico, el director agregó: “Desde mi punto de vista, esta historia no es para Henry. Me gusta Henry. Es un gran tipo. Creo que ha sido maltratado por mucha gente, incluyendo antiguas directivas de esta compañía. Pero este Superman no es Henry por muchas razones”.

De esta manera, bajo la nueva batuta de Safran y Gunn están en marcha dos películas sobre el hombre de acero con actores distintos a Cavill. La primera es Superman: Legacy, que verá la luz en julio de 2025 con guion del propio Gunn.