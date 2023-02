Lista completa de ganadores de los Grammy 2023

ESTADOS UNIDOS.- Anoche se llevó a cabo la entrega número 65 de los Premios Grammy en la Arena Crypto de Los Ángeles. Sin duda hubo momentos inolvidables y artistas como Beyoncé, Harry Styles, Sam Smith, Bad Bunny y Taylor Swift (quien consiguió su estatuilla número 13) se alzaron como los grandes ganadores de la noche.

A continuación te dejamos la lista completa de ganadores:

Mejor Álbum Tropical: “Pa'lla Voy”- Marc Anthony

Mejor Álbum de Jazz Latino: “Fandango At The Wall In New York” - Arturo O'Farrill & The Afro Latin

Mejor Álgum de Música Regional Mexicana: “Un Canto por México - El Musical” - Natalia Lafourcade

Mejor Álbum de rock latino o alternativo: “MOTOMAMI” - Rosalía

Mejor Álbum de Pop Latino: “Pasieros” - Rubén Blades & Boca Livre

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: "Higher" - Michael Bublé

Mejor interpretación de rock: "Broken Horses" - Brandi Carlile

Mejor canción de rock: "Broken Horses" - Brandi Carlile

Mejor álbum de rock: "Patient Number 9" - Ozzy Osbourne

Mejor Álbum de Música Alternativa: "Wet Leg" - Wet Leg

Mejor interpretación de R&B: "Hrs & Hrs" - Muni Long

Mejor álbum de R&B: "Black Radio III" - Robert Glasper

Mejor interpretación de rap: " The Heart Part 5" - Kendrick Lamar

Mejor Álbum pop vocal: "Harry’s House" - Harry Styles

Mejor Canción R&B: "Cuff It"- Beyoncé

Mejor Álbum Country: "A Beautiful Time" - Willie Nelson

Compositor del año, no clásico: Tobias Jesso Jr.

Video musical: “All Too Well: The Short Film” - Taylor Swift

Mejor Interpretación Pop Dúo o Grupo - "Unholy": Kim Petras y Sam Smith

Mejor Álbum de Música Urbana: "Un verano sin ti" - Bad Bunny

Mejor Álbum de Rap: "Mr. Morale & The Big Steppers2 - Kendrick Lamar

Mejor Álbum de Electrónica: "Reinassance" - Beyoncé

Mejor Interpretación pop solista: "Easy on me" - Adele

Canción del año: "Just Like That" - Bonnie Raitt

Grabación del año: "About Damn Time” - Lizzo

Mejor Artista nuevo: Samara Joy

Álbum del año: "Harry's House"- Harry Styles