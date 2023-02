Grammy: Taylor Swift baila una canción de Bad Bunny

LOS ÁNGELES.-La superestrella Taylor Swift fue captada bailando una canción del puertorriqueño Bad Bunny en la ceremonia de inauguración de los premios Grammy en Los Ángeles, California, este domingo 5 de febrero.

En un video viral se puede ver a Taylor moviéndose al son de la canción Después de la playa de Benito Antonio Martínez Ocasio.

El momento se volvió viral en las redes sociales como Twitter y TikTok.

Cabe mencionar que Bad Bunny está nominado a Álbum del año por Un verano sin ti, también a Mejor interpretación solista pop por Moscow Mule, y Mejor álbum de música urbana por Un verano sin ti.

Por su parte, Taylor Swift está nominada a Canción del año con All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film), a Mejor video musical All Too Well: The Short Film, y Mejor canción compuesta para medios visuales por Carolina / Where the Crawdads Sing.

Bad Bunny abre con acento latino la celebración de los 65ª Premios Grammy

El puertorriqueño Bad Bunny puso esta noche acento latino al arranque de la 65ª edición de los Premios Grammy, que se celebra en Los Ángeles (EU).

Imagen de archivo del cantante puertorriqueño Bad Bunny. EFE/Carlos Ortega

Yo quiero saber si los Grammy están listos para la verdadera fiesta", gritó durante su animada actuación el cantante nominado a mejor álbum del año por su trabajo "Un verano sin ti".

Bad Bunny ya ha hecho historia al colocar este trabajo entre los nominados en dicha categoría, en la que compite con artistas como Beyoncé, Adele y Coldplay.

Con información de EFE