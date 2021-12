Por ser mexicana revela Sofía Castro que sufrió discriminación en EU

Ciudad de México.- Sofía Castro reveló que sufrió discriminación por su nacionalidad, cuando se fue a estudiar a Estados Unidos.

La hija de Angélica Rivera narró que durante la época que decidió irse a estudiar actuación, uno de sus profesores le hizo ver su suerte por ser mexicana.

“Una vez me pasó en Estados Unidos, bueno, en Los Ángeles, yo me fui a estudiar en el 2017, y un maestro del conservatorio donde yo estaba, me reprobó por ser mexicana y feo, porque me reprobó a mí y reprobó a un compañero mío, un amigo mío, se llama Sam, afroamericano”, contó la hija de Angélica Rivera en entrevista para el programa Sale el Sol.

Sofía Castro sufrió burlas por su acento

“Se burló de mí, de mi acento y es que ‘ay, ustedes los mexicanos quieren venir aquí a cumplir el sueño americano, cumplir el sueño de Hollywood’, y yo así de ‘tengo 20 años, vengo a estudiar a tu escuela, o sea me vengo a preparar, independientemente donde yo quiera trabajar’”, agregó la joven.

Debido a esta razón, Sofía se comunicó con José Alberto “El Güero” Castro para confesarle que quería desertar de sus estudios. “Obviamente la primera clase cuando se burló de mí, me subí al coche y le hablé a mi papá llorando y le dije ‘me quiero regresar a mi país ya, ya no quiero estar aquí’”.

No obstante, después decidió ir con su amigo a la dirección para exponer al maestro en cuestión. “Sí fuimos a hablar con la directora Sam y yo, pero al final, desgraciadamente no eran los tiempos que son hoy, a pesar de que son 4 años que se pueden decir pocos, en 4 años pasaron muchas cosas, pasaron muchos movimientos de los afroamericanos, en favor de las mujeres, a favor de los latinos, y cambió absolutamente, pero era enero del 2017, como que estaba muy fuerte el tema del racismo, y entre que no nos creyeron, o sea no hicieron nada”.

Finalmente, la primogénita de “La Gaviota” manifestó que el profesor no la pudo reprobar en todo el curso. “Como ejercicios de actuación, pero literal me reprobó por ser mexicana, la pasé al final porque no me podía reprobar al final, porque en todas las materias iba bien, entonces como que era de ‘le pongo 6 o la vuelvo a mi clase y le jodo el semestre’, y como le dije a la directora ‘se me hace imposible que en todas las materias tengo 9 y 10 y en esta tengo 5, cuando era una clase ni siquiera así (tan importante)’”.