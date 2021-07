Por racismo, a Carmen Salinas casi le arrebatan a su hija

CIUDAD DE MÉXICO.- Carmen Salinas recordó uno de los momentos más críticos de toda su vida, pues en un punto dado, estuvo a punto de perder a su hija María Eugenia, lo que la llevó a cortarse las venas.

En una entrevista a “Ventaneando”, la actriz de “Aventurera” fue cuestionada sobre la situación que atraviesa Ninel Conde, respecto a su lucha legal por la patria potestad de su hijo Emmanuel.

Es ahí cuando Salinas reflexionó lo que una madre es capaz de hacer por sus hijos, y recordó cuando estuvieron a punto de quitarle a María Eugenia, a tan sólo 40 días de haber nacido.

Cuando tuve a mi hija María Eugenita fui a Guadalajara porque me dijo Pedro (Plascencia), el padre de mis hijas ‘Ve para que arregles la iglesia para ir a casarnos’, y fui para arreglar la iglesia, llevaba a mi niña chiquita de 40 días de nacida y a Pedrito de 5 añitos de vida” relató Carmen.

LA FAMILIA DE PEDRO LA AGREDIÓ

Carmen dijo que la familia de Pedro la agredió, especialmente su suegra y cuñados, por un asunto de discriminación, argumentando que María Eugenia debía estar con ellos por el tono de su piel.

“Y llegué a la casa de la mamá del padre de mi hijo -que en paz descanse- y me quisieron quitar a mi hija, me golpeó una hermana de Pedro y un hermano, ella me pegó de cachetadas y yo tenía 40 días de haber parido a mi hija, me aventaron de unas escaleras y yo llegué rodando, me decían ‘te largas, pero te largas con tu muchacho (Pedrito) porque ese está prieto como tú, ella no se parece’”, relató la actriz.

En medio de la conmoción de gritos y desesperación, tomó medidas extremas para evitar el hurto de su hija, al grado de que tuvo que atentar contra su propia vida para detenerlos.

“Me gritaban ‘la niña está güerita como nosotros, te vas a largar pero a la niña no te la vas a llevar’ ¿Y saben qué hice para que me dejaran ir con mi niña aquí (en brazos), me corté las venas, miren”, continuó, mostrando su muñeca, donde todavía se podían ver las cicatrices.

“Por un hijo, la vida (…) a lo que yo quiero llegar es nunca dejar de verlo ni dejar que te quiten a tu criaturita, yo me corté las venas por mi hija y entonces mi cuñada gritó ‘mamá, esta vieja ya se cortó las venas ¡maldita vieja! échala para la calle, antes de que se nos muera aquí' Y me echaron a la calle. Solamente agarré la mantillita de mi hija con su mamila, agarré a mi hijo de la mano y me fui”, finalizó.