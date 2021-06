Ninel Conde responde por qué parece no dolerle estar separada de su hijo

CIUDAD DE MÉXICO.- Hemos visto muy activa trabajando en teatro o en la preparación de un nuevo sencillo, dando la impresión que a Ninel Conde no le preocupara reencontrarse con su hijo, por lo que finalmente decide dar la cara y aclarar lo que está pasando.

Y mucho se ha dicho al respecto, tras que su ex, Giovanni Medina, declarara que Ninel Conde ha faltado da las citas con las autoridades para llegar a un acuerdo en las visitas donde podría ver s su hijo, la cantante ha sido centro de señalamientos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

A decir de los seguidores del "Bombón asesino" parece no dolerle estar alejada de su hijo, pues ella sigue publicando fotos en bikini y disfrutando de la playa. Es por eso que decidió romper el silencio y explicar su postura.

CONDE ROMPE EL SILENCIO

Durante una entrevista otorgada para el programa "Venga la Alegría", conde explicó: "Estoy todos los días en mi oración a Dios (para) poder ver a mi hijo pronto y abrazarlo. Cada día lo extraño más, lo anhelo más. Pero no gano nada diciéndolo ante la cámara. Donde se tiene que litigar es en la parte legal, en donde me diga mi abogado".

Aclaró por qué parece no importarle el distanciamiento de su hijo Emmanuel: "Sigo trabajando y dedicada a madurar emocionalmente, a tener una salud emocional, la inteligencia emocional es algo en lo que me he enfocado muchísimo, y tal vez eso es lo que hace creer como que no me importa, ni me duele. No, se llama inteligencia emocional, tratar de controlar ese dolor, esa frustración, ese coraje, porque si no, dejas de vivir, te enferma y no logras nada", expresó.

La cantante agregó: "Trato de no pensar en ese tipo de cosas. Tal vez el calla no ha sido lo mejor para mi imagen. Pero más que pensar en mi imagen, pienso en mi bebé, y el día de mañana va a crecer y va a ver todos esos vídeos, y no quiero (que vea) que su mamá está hablando cosas que lo hagan sentir incómodo", dijo.

Ninel demuestra sus sentimientos

Ninel Conde abrió su corazón, y admitió, "Me duele, me duele muchísimo; lo extraño, lo extraño muchísimo. Pero no me gusta estar mostrando esa parte porque no quiero que el día de mañana sea usado en contra de mi hijito".

"Voy a mi intimidad, doblo las rodillas y le pido a Dios en su misericordia infinita pueda yo volver a estar con mi bebé, y que no haya ningún impedimento humano para que yo no pueda estar con mi niño", expresó.

"Emmanuel tiene su script bien aprendido desgraciadamente, y no quiere hablar conmigo. Sé que es una situación, sé que es algo que escucha, y eso se tiene que comprobar, porque legalmente eso se llama alineación parental y eso se va a probar", explicó.

"Ni influencias, ni un juez, ni maldad, la sangre nadie nos la puede cambiar. Tarde o temprano esta historia va a terminar de la manera que tiene que terminar, porque se la he puesto a Dios en sus manos", dijo Conde durante su entrevista.