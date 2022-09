¿Por qué el exesposo de Britney Spears llegó a su boda?

Jason Alexander, exesposo de Britney Spears, reveló el porqué de su intento de colarse a la boda de la cantante con Sam Asghari y dice que solo fue para “asegurarse de que ella estuviera bien”.

En una entrevista que Jason tuvo con Daily Mail mencionó que no asistió al esperado evento con el fin de “causar daños” y aseguró que ha mantenido contacto con Britney en los dos últimos años.

"No podía dejar que se casara después de lo que habíamos conversado en los últimos dos años. No estaba allí para causar daños. Solo fui para hablar con Britney y asegurarme de que estaba bien y de que esto era lo que ella quería. Hablé con ella el lunes anterior a la boda y no mencionó nada sobre casarse”, comentó.