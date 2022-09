Britney Spears podría no volver a los escenarios: "traumada de por vida".

Tijuama, Baja California.- Britney Spears anunció su regreso a la música en su colaboración con Elton John con "Hold Me closer".

Sin embargo, esto no significa precisamente que volverá a pisar los escenarios pues asegura se encuentra "traumada de por vida".

"Prefiero dejar mi piscina y tomarme fotos en los estudios antes que trabajar con las personas más ofensivas de mi vida", agregó Britney.

La cuenta de la intérprete de "Baby One More Time" se desactivó tiempo después de compartir este mensaje en su instagram."Me encuentro muy jodidamente molesta. Y no, probablemente no volveré a dar actuaciones en vivo porque soy muy testaruda y quiero dejar mi punto claro”.