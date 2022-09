Jayden, hijo de Britney Spears habla sobre su complicada relación con su madre: "Esto se puede arreglar"

ESTADOS UNIDOS.- El hijo de Britney Spears -y su exesposo Kevin Federline- se ha pronunciado respecto a la complicada relación que mantiene con su madre.

En una entrevista con The Daily Mail, el joven de 15 años ha expresado tener sentimientos encontrados respecto a su madre.

A pesar de que la relación se ha tornado complicada, Jayden reveló:

Al hablar directamente con su madre, Jayden le dijo:

Posteriormente en la entrevista, Jayden habló sobre estar inspirado por su madre:

Mientras veía la TV, salían todas esas personas, y la mostraron a ella cantando y bailando en el escenario, y cuando la vi estaba como 'Wow, ¡esas son muchas personas!' Así fue como me percaté cuán famosa era y cuán exitosa es como persona, y eso me inspiró"

Jayden y su hermano se encuentran con sentimientos encontrados en lo que se refiere al modo en que Spears utiliza las redes sociales.

Al parecer, Preston, el hijo menor de Britney, "le había pedido que dejara de compartir ese tipo de fotografías en su Instagram, pero aún así lo hizo. Así que no terminó bien".

Jayden expresó que él cree que "las redes sociales le ayudan [a su madre], así que si eso es lo que quiere hacer, está bien. No la odiaré por eso. Pero, al mismo tiempo, creo que debería darse cuenta del mal que está haciendo a la familia".

Además, reveló:

Horas después de la entrevista, Spears respondió a través de un escrito en Instagram, donde le deseaba a su hijo "todo el amor del mundo para ti por el resto de mi vida":

El amor por mis hijos no tiene límites, y me entristece profundamente el hecho de que haya ventilado que no cumplí con sus expectativas como madre... ¡¡¡y tal vez algún día, podamos reunirnos cara a cara y hablar de esto abiertamente!!!"