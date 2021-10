¿Por qué Pepillo Origel asegura fue "el culpable" del divorcio de Joan Sebastian y Maribel Guardia?

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan José Origel confesó que tras una revelación que hizo en el programa “Ventaneando”, Maribel Guardia y Joan Sebastian se divorciaron.

Fue durante el programa de “Tu Night Show con Omar Chaparro”, que el periodista de espectáculos comentó que una de las noticias que se arrepiente de haber sacado a la luz, fue al que acabó con el matrimonio de Maribel Guardia y Joan Sebastian, quien en ese momento protagonizaban la telenovela “Tú y Yo”.

El guanajuatense platicó que en una ocasión acudió a un lugar público para pasar el rato y al dirigirse a la barra de bebidas, vio a Joan Sebastian besándose con Arleth Terán, quien hacía el personaje de “su amante” en la mencionada telenovela en la que también salía Maribel.

Llego al programa (Ventaneando) al siguiente día y cuento: ‘Ay, ¿a quién creen que me encontré? A Joan Sebastian. Estaba muy encantado de la vida, muy feliz, muy apapachado con Arleth Terán’. Y Maribel estaba viendo la tele, y en ese momento, y me lo contó Maribel, después, le sacó toda su ropa y todo pa’ afuera, a la calle, ‘y te me largas ahorita mismo’”, relató.



Maribel Guardia terminó su matrimonio con Joan Sebastian

“Pepillo” destacó que la pareja terminó su relación definitivamente a partir de ese suceso, lo que le hizo sentir muy mal, ya que sintió que había sido por su culpa que habían “tronado”.

Pero Omar Chaparro comentó que generalmente se le echa la culpa a la persona que revela la noticia, pero en realidad, el culpable de que haya terminado la relación es la persona que comete la infidelidad.

Origel externó que cuando la relación está fortalecida o la imagen de una persona tiene cimientos fuertes, es difícil que lo derriben, y se pudo como ejemplo a sí mismo, a quien por más que se hable mal de él, su público ya sabe quién es y cómo es, y lo siguen apoyando incondicionalmente.

Anécdota a partir del minuto 02:00

En una entrevista que Maribel Guardia dio en “Netas Divinas”, la cantante y actriz dijo que no perdonó a Joan Sebastian porque sabia que lo que hizo no había sido “sólo un desliz” sino que era un comportamiento habitual que él compositor tenía y no estaba dispuesta a soportarlo.