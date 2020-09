Arleth Terán da sus primeras declaraciones tras la muerte de su padre

CIUDAD DE MÉXICO.- Arleth Terán ha brindado sus primeras declaraciones luego de darse a conocer la lamentable noticia de la muerte de su padre, el señor Enrique Terán, quien fue localizado sin vida en su domicilio ubicado en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

En entrevista para el programa Venga la Alegría, la actriz de 43 años explicó: “El día de ayer me habló un vecino, amigo de mi papá, me dijo: ‘está muy raro que tu papá no prenda la luz y siempre sale a regar las plantas y es como un señor muy platicador’, entonces yo mandé a una prima… fue acompañada con su esposo y un primo mío, abrieron la casa y pues encontraron a mi papá en la cocina… peritaje dice que mi papá falleció el día 14 a las dos de la mañana, falleció por un derrame cerebral, fue una cuestión de segundos, rápido”.

Terán también comentó el motivo por el que su padre se encontraba solo al momento de su deceso.

Él vivía solo, acá en Ciudad Victoria, él nunca se quiso cambiar de aquí, él estaba muy contento viviendo por acá, que estaba su familia, su gente, yo nací aquí, así que… pues era un señor muy alegré…”.

Posteriormente y con la voz entrecortada, Arleth manifestó lo triste que se encuentra tras la partida de este mundo de su padre.

“Fue un golpe muy fuerte porque… fue difícil para todos enterarnos, afortunadamente él ya está en manos de Dios, él le tenía mucho miedo a tener una muerte de hospital, una muerte, trágica, fea, entonces pues se murió tranquilito en su casa, con sus plantas, con todo lo que a él le gustaba, un hombre muy de su casa, muy hogareño, muy tranquilo”.

Finalmente, la artista explicó que debido a todos los procesos que tienen que realizar las autoridades, hasta la tarde este jueves es cuando recibirá el cuerpo de su padre, mismo al que cremarán y le realizarán una misa en familia y gente allegada debido a la contingencia sanitaria que se vive en el mundo.