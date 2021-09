Omar Chaparro confiesa que pensó en el suicidio en su peor etapa profesional

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de poner a temblar a Adal Ramos y ser el triunfador de "Big Brother VIP", Omar Chaparro alcanzó la fama que había buscado y por la que trabajó por años, pero después todo se vino abajo y hasta consideró el suicidio.

Así lo dio a conocer durante una entrevista con el también presentador de televisión Yordi Rosado, al confesarle lo mal que la pasó durante la cobertura de Alemania 2006, al no estar satisfecho con su carrera profesional.

Admitió que cayó en una fuerte depresión, y hasta consideró renunciar a todo y regresar a su natal Chihuahua para montar un puesto de Hot-dogs.

Todo esta sentimiento nació después de leer sobre la vida del también actor Germán Valdés "Tin Tan" y la decadencia que vivió en la última faceta de su carrera artística, por lo que creyó que le estaba pasando lo mismo.

"Dije 'es mi bajón, ¿Qué significa después de esto? Pues también morirme'. Me acuerdo que voltee a ver un cortadero y pensé '¿Qué apsa si me ahorco?'. Me di cuenta que estaba en un lugar medio oscuro", expresó Chaparro.