¿Por qué César Bono no quiere saber nada de Gustavo Adolfo Infante?

CIUDAD DE MÉXICO.-Gustavo Adolfo Infante reveló que César Bono está muy enojado con él y que el actor no quiere saber nada del conductor de Imagen TV.

"Bono no quiere saber nada de mí. Está enchiladísimo conmigo, no quiere saber de mí todos los días de su vida, hasta que se muera", reveló el presentador de De Primera Mano.

Agregó:

"El que habló de su matrimonio y su divorcio fue él, no yo. Yo no he dicho nada".

Gustavo Adolfo Infante comentó también que lo que lo hizo enojar más a César Bono fue que le dieron espacio a la esposa en el programa para que hablara de la separación.

"Eso le enchiló más a Bono (que invitaran a la esposa al programa)... entonces si no me quieres hablar César no pasa nada, pero yo no dije nada, absolutamente nada", dijo Infante.

César Bono se separa de su esposa

Recientemente, Bono dio a conocer que se estaba separando de su esposa Patricia Castro por temas de "violencia verbal".

En una entrevista a “Sale el Sol”, el actor de “Vecinos” atribuyó la ruptura de su matrimonio al duelo por unas pérdidas que sufrieron a lo largo de la pandemia, que lejos de unirlos como pareja, terminó separándolos.

Sí, finalizó, no le quiero echar la culpa a nada ni a nadie, pero tuvo que ver mucho el dolor de unas muertes para no poder librar ese gran dolor, esa gran ausencia y entonces en lugar de salir adelante nos quedamos a mitad del viaje mi ex esposa y yo", explicó.

Agregó:

"Hubo obstáculos que no pasamos y cuando no pasas un obstáculo cae uno en tonterías de violencia, de cosas, violencia verbal que al fin de cuentas es lo mismo, es lo mismo que te dé un golpe con el bastón o que te diga algo que te ofenda a ti o a tu familia", agregó.

