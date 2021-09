"Yo no hablo con perros": el momento en el que Cibernético y Gustavo Adolfo Infante se pelearon en televisión

MÉXICO.- Gustavo Adolfo Infante es una figura muy importante de la farándula mexicana y debido a su extensa trayectoria como periodista ha conseguido muchas entrevistas exclusivas que sacudieron el mundo del espectáculo, pero también ha estado envuelto en más de una polémica.

Una de las más recordadas es la ocasión en la que sostuvo una acalorada pelea con Cibernético, el luchador profesional con el que tuvo una enemistad muy marcada. Todo sucedió en el 2005, cuando Adolfo Infante conducía el programa Con Todo, que fue cancelado tiempo después. La pelea surgió luego de que el periodista dijera que Cibernético no era nadie y que el público mexicano lo odiaba. Esto provocó el enojo del deportista que accedió a una entrevista por vía telefónica para limar asperezas. Sin embargo, durante la llamada ocurrió todo lo contrario ya que ambos se dijeron un sinnúmero de insultos frente a las cámaras.

Desde que el luchador se puso en contacto con los conductores del programa afirmó que no estaba dispuesto a mantener un diálogo cordial: "yo no me junto con perros ni me hablan perros. Adolfo Infante dice que no existo; aquí estoy yo creo que el que no existe eres tú, eh idiotita" fueron las palabras con las que Cibernético dio el primer golpe.

Adolfo Infante le contestó con insultos que hoy en día le valdrían al menos fuertes críticas, ya que lo llamó travesti y se refirió a él con pronombres femeninos: "¿Ahora de qué vienes disfrazada, vienes de trasvesti o de qué?" fue la respuesta del conductor que apenas empezaba el ataque contra su rival. Cibernético arremetió contra Infante por su lado profesional y lo insultó como periodista, denigrando su trabajo en el medio.



"Mira mi Gustavo tonto Infante, todo lo que dices es de puro ardor porque sabes que no eres nada. Me da hueva hablar contigo, eres la escoria del periodismo. ¿ahora qué me vas a decir?", lo retó el luchador.

Amenazas legales

Después, infante insistió en que el público mexicano ya estaba harto del luchador, lo llamó mamarracho y lo acusó de decir solamente tonterías. También puso en duda su fama ya que aseguró que salió del anonimato y que no era tan importante como él se consideraba. finalmente usó su mayor técnica de ataque y lo amenzó con demandarlo y hasta meterlo a la cárcel en caso de que pensara hacerle daño. "Si tú me llegas a tocar, yo sí te meto a la cárcel; te regreso al reclusorio de donde nunca debiste de haber salido", sentenció.

"Tú dices que la gente está harta de tonterías y de estupideces, pues mejor salte del periodismo. El mamarracho eres tú, tan solo estás ahí llenando un hueco". fueron otras de las palabras de Cibernético, ante lo que Infante contestó "El único hueco que hay aquí es de tu cerebro".

Finalmente, el periodista usó otros insultos que incluían drogas ("vamos a hacernos un antidoping") y la educación académica del luchador ("Después vamos viendo hasta qué años estudiaste tú"), de los cuales Cibernético no titubeó al defenderse. En aquel entonces la pelea continuó durante algunos días y fue el tema del momento en varios programas de la televisión; sin embargo, con el tiempo se fue olvidando y ahora queda como un momento épico del espectáculo mexicano.