¿Por qué Anette Cuburu arremetió contra Álex Kaffie?

CIUDAD DE MÉXICO.- La conductora de “Venga la Alegría”, Anette Cuburu, arremetió en contra del periodista Alex Kaffie, por haberla criticado en una de sus columnas y asegurar que TV Azteca la quería meter “hasta en la sopa”.

Por si fuera poco, Kaffie comentó que daba “hueva” estarla viendo en todos los programas de la televisora, por eso es que mejor decidió apagar la televisión cuando la vio aparecer en “Mimí Contigo”, programa que fue removido a los sábados por los bajos niveles de audiencia.

El sábado tuve la intención de ver ‘Mimí Contigo’; sin embargo, apagué el televisor y dije: “No gracias”, cuando miré que Anette Cuburu ahí estada. ¡Qué hueva tener que ‘soplármela’ también en ese programa! Y es que TV Azteca la está metiendo hasta en la sopa, pues no conforme con sus apariciones de lunes a viernes en ‘Venga la Alegría’ y ‘Al Extremo’, ahora también la meten en ‘Mimí Contigo’”, escribió Kaffie.

El colaborador de “Sale el Sol” que otra de los programas en los que aparece Cuburu es en los especiales dedicados a Don Francisco y a la Dinastía Aguilar, por lo que su imagen tan sobreexpuesta causa flojera.



ANETTE NO SE QUEDÓ CALLADA

Tras las declaraciones de Kaffie en su columna, la rubia presentadora, de 46 años de edad, le cotestó al periodista en su cuenta de Instagram y fue el propio Alex quien compartió con sus seguidores las palabras que le dedicó en su red social.

“Dale gracias a Dios de haber salido en la tele algún día en tu vida con esa cara y con esa vibra y esa nula preparación que tienes… Cuando tengas algo de trayectoria, tal vez te pongan en varios programas que te ganes como yo lo hice, con años de proyectos importantes”, reza parte del mensaje.

La exesposa de Alejandro Benítez, quien fue por muchos años alto ejecutivo de Televisa, le dejó en claro a Kaffie que a diferencia de él, a ella sólo le produce lástima por la actitud que tiene hacia con las demás personas.

“Fíjate que a mí no me das hueva, como tú dices de mí, me das muchísima lástima. Eso es lo único que me provocas a mí y a mucha gente, así que ten mucho cuidado con lo que escribes, que de por sí nadie te lee ni te ve! Que tengas una mejor vida algún día!”, finalizó Cuburu.

En respuesta a lo dicho por la conductora, Kaffie sólo destacó que “se enojó la señorita”.