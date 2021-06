Don Francisco presenta nuevo libro: "Con Ganas de Vivir"

ESTADOS UNIDOS.- El reconocido presentador de televisión Mario Kreutzberger, mejor conocido en el ambiente televisivo como "Don Francisco", asegura que después de una etapa confusa, que inició con el estallido social en su país de origen y continuó en 2020 con la pandemia de covid-10, se encuentra listo para volver a los foros de grabación y seguir "Al pie del cañón".

Aunque el tiempo en cuarentena no presentó una pausa creativa para el reconocido presentador de televisión, sino todo lo contrario, significó una oportunidad para aprovechar los meses en casa, junto a su esposa Teresa "Temy" Muchnick, para darle forma al libro "Con Ganas de Vivir".

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El libro "Con Ganas de Vivir" (de Penguin Random House, 2021), reúne memorias que van desde sus encuentros con mandatarios como Barack Obama y George W. Bush, hasta el día que culminó el ciclo de "Sábado Gigante", programa televisivo que lideró durante 53 años.

"Fue una catarsis mía de contarle a la gente lo que me había ocurrido en los últimos 20 años, especialmente porque en los últimos 20 años me pasaron cosas muy importantes: se terminó 'Sábado Gigante' un 19 de septiembre de 2015, hice un programa en Telemundo, se había venido el estallido social, hice la primera Teletón virtual y eso me permitió comentar otras cosas de mi vida personal”, reconoce el también filántropo. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sábado Gigante (@sabadogigant)

Desde la sala de su casa y en videollamada, Don Francisco señala que, aunque la pandemia ha tenido muchas cosas malas, “tiene algunas buenas: me permitió reflexionar sobre mi vida, sobre mi situación como padre, como hermano, como esposo. Me dio tiempo para pensar todas esas cosas”.

“Creo que todavía está por verse cómo la humanidad va a salir de esta pandemia. Creo que muchas cosas de la virtualidad que estamos teniendo se van a mantener”, vaticina.

UN HOMBRE ABIERTO AL CAMBIO

Respecto a los tiempos previos a esta emergencia tan abrupta, prefiere dejarlos ahí, en el pasado, y concentrarse en su presente y lo que viene: “Yo no me siento prisionero mentalmente de nada”, asegura.

Además, otro aspecto que Kreutzberger resalta de estos últimos meses (que tiene relación con la apertura y cierre de su nuevo libro: “Fui educado en un mundo totalmente machista…”), es la reflexión que miles de personas, él incluido, han tenido en torno a reconocer y desaprender situaciones que en otros tiempos no se ponían en tela de juicio.

“¡Imagínate, todavía tendríamos que andar en carreta! Si no nos fuéramos adaptando a cuando llegó el automóvil, cuando apareció el avión y tantas cosas que aparecieron en el mundo…. Nosotros nos fuimos adaptando a esta vida, no podemos seguir usando un ábaco, tenemos que ir a todo lo moderno. En ese sentido, yo me he logrado adaptar bien a todas las épocas”, señala.

Mario Kreutzberger, mejor conocido como "Don Francisco", presenta su libro anecdotario "Con Ganas de Vivir."

SÁBADO GIGANTE

Sábado Gigante empezó a transmitirse en Chile en 1952, aunque su impacto a nivel mundial comenzó tras a su llegada a los Estados Unidos a mediados de los años 80, fichado por la cadena Spanish International Network (SIN), actualmente Univisión.

El programa que se transmitió hasta el 19 de septiembre de 2015, fue una plataforma increíble para Don Francisco, además de representar el trabajo de su vida, logrando estar presente por generaciones.

“Mi mujer me preguntó: '¿No sientes nada diferente?'. Y le dije la verdad: ‘No’. Le contesté que me fui tan contento el 19 de septiembre de 2015, tan feliz; creo que representé bien el trabajo, el talento, los sueños y las aspiraciones de muchas personas, y por eso me siento bien", expresó.

"Me fui contento del programa y creo que era el momento que tenía yo dejarlo”, recuerda el conductor sobre su primer sábado libre después de finalizar el programa de variedades que lo volvió un referente en América Latina y Estados Unidos.

Desde el génesis de la emisión, Don Francisco procuró reflejar “la realidad de las cosas”, pues una de sus máximas es que “la verdad por televisión es exitosa”.