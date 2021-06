Falleció Edna Schmidt, periodista de Univision, a los 51 años

CIUDAD DE MÉXICO. – Hace unas horas se dio a conocer que la periodista y presentadora de Univision, Edna Schmidt, falleció a los 51 años. La sensible noticia fue revelada por el Instagram oficial de Despierta América, donde compartieron una imagen de la famosa.



Edna Schmidt, de origen puertorriqueño, sufría depresión y alcoholismo, y aunque aún no se ha dado a conocer el motivo de su fallecimiento, se reveló que la periodista sufría cáncer.



Según los medios, Schmidt fue reconocida por su profesionalismo y carisma en el programa matutino, sin embargo, en 2011 fue despedida de Univision al ser encontrada bajo los efectos del alcohol en el establecimiento de la empresa.



En 2013, la periodista fue despedida de Telemundo por “presuntos problemas con el alcohol”. Edna Schmidt vivía en una finca de Puerco Rico, tiempo después aseguró estar en paz y llevar una vida tranquila lejos de las cámaras.



Su última aparición en los medios fue este año por medio de una entrevista en Youtube con la periodista Neida Sandoval, donde confesó lo difícil que fue este año para ella tras perder a su mamá.



Tantas cosas, hipocresía, la puñalada, porque sí es cierto que tenía ese pequeño problemita, pero lo que me dolió más fue que esa gente, que creía que podía confiar, me clavaron la puñalada en la espalda como tú no te imaginas y eso duele. Pero siempre digo, papá Dios se encarga de esas personas, porque lo que aquí se hace se paga”, confesó la presentadora.