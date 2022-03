Por postura antivacunas, Paty Navidad revela que perdió muchos amigos

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin duda alguna, Paty Navidad logró ganarse el odio de varios mexicanos luego de compartir su postura sobre el virus de Covid-19, pues a inicios de la pandemia comenzó a publicar todo tipo de teorías conspirativas al respecto, para luego mostrarse en constra de la aplicación de la vacuna contra la enfermedad.

Parece ser que estos pensamientos y acciones le trajeron grandes consecuencias, ya que la actriz reveló para UNOTV que perdió a varias personas que ella consideraba como sus amigos, además de ser víctima de críticas y comentarios negativos sobre su persona.

Me quedé casi sin amigos, se alejaron por mi forma de pensar y es triste darte cuenta que eso sucede", aseguró.

Asimismo, Paty Navidad confesó en su entrevista que suele recibir ataques en redes sociales, pero también en su vida personal donde muchas personas la juzgaron por creer que el virus de Covid-19 solo era una forma de "controlar a la población" y que la vacuna no era segura por tener efectos secundarios.

Según explicó, las críticas que recibió le dolieron mucho, pero que le sirvió como una lección de vida por darse cuenta quiénes eran sus verdaderos amigos.

"Aunque fue muy duro y me dolió mucho, pues también me sirvió para darme cuenta con quiénes contaba y con quiénes no (...) Todos somos libres de pensar o decidir lo que queramos, es un derecho y yo no daño a nadie", contó Navidad.

Recuperado

La actriz aseguró que los ataques en redes sociales dejaron de molestarla al comprender que la mayoría de personas solo buscaban dañarla e incluso declaró que algunos comentarios son escritos por bots y no por verdaderos usuarios.

Cabe recordar que Paty Navidad se volvió el centro de atención para el público y los medios de comunicación luego de manifestar que no creía en el coronavirus y protestar en contra de las vacunas, las cuales confirmó que solo eran una táctica del gobierno para espiar y controlar a la humanidad.