Poncho de Nigris venderá sus embriones en 2 millones de dólares: "Pura genética de vikingo"

MONTERREY.- Poncho de Nigris es una de las figuras del espectáculo que ganó popularidad a base de polémicas, y ahora, ha dado de qué hablar por presumir de su genética y hasta buscar ganar unos millones con ella.

El exparticipante de Big Brother lleva 7 años casado con Marcela Mistral, con quien tiene tres hijos. Sin embargo, reveló a la revista TV Notas que como ya no planean tener más hijos, decidieron congelar sus embriones.

“Se supone que Marcela y yo ya no vamos a tener más hijos. No me he operado, si me opero será hasta los 50 años; voy a tratar de aguantar. Mi esposa quiere que yo me opere, pero ahí tenemos dos embriones congelados”, dijo.