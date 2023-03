Poncho de Nigris presume que Nuevo León es el "Estados Unidos mexicano, inalcanzable"

MONTERREY.- La llegada de Tesla a México ha sido noticia en los últimos días. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, compartió con orgullo una fotografía con “el hombre más rico del mundo”, Elon Musk, y señaló que “el futuro es brillante”.

Samuel García instó a todos los mexicanos a que se sientan felices por este logro, y quien se tomó sus palabras muy en serio, pues también se mostró sumamente orgulloso de que Nuevo León haya sido el Estado seleccionado para la inauguración de la gran fábrica de autos, fue Poncho de Nigris.

Poncho de Nigris asegura que lo mejor está en Nuevo León

El día de ayer, el regiomontano publicó un tuit expresando que Nuevo León tiene lo mejor: "los mejores creadores de contenido, las mejores empresas mundiales, los más carelas de la República, los mejores equipos de fútbol y afición, montañas, emprendedores en potencia”.

“Somos el Estados Unidos mexicano, inalcanzable”.

Poncho de Nigris, de manera “contundente” cerró su mensaje con la popular frase “se tenía que decir y se dijo”.

Se tenía que decir y se dijo. ��— Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) March 1, 2023

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en comentar la publicación con burlas y críticas.

“Somos el Estados Unidos Mexicanos, que no se llama así? Este gooeey”, “¡Poncho! Te tienen a ti, Alv no se necesita más”, "Influencer, cantante, compositor, empresario, productor, pintor, actor, físico culturista, creativo , padre de familia, futbolista, conferencista, nutriólogo, orador, me podría seguir! Que afortunados los regios!”, “Estás al mismo "nivel" de @samuel_garcias @chavacanamayor @adrianm10 Con esos creadores de "contenido" ¿Para que quieres más?", se lee en Twitter.