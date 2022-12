Marcela Mistral acusa que la obligaron a tirar su leche materna en el aeropuerto

HERMOSILLO, Sonora.- La influencer Marcela Mistral sorprendió a sus seguidores al confesar el incómodo momento que vivió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde la obligaron a tirar su leche materna.

Reportó que las autoridades de la terminal aérea no le permitieron pasar un biberón con leche que se extrajo porque no llevaba con ella a su bebé.

“A tirar la leche materna que porque no pasa en el aeropuerto de México… y me dicen ‘¿y el bebé?’ No sé cómo explicarle que si no traigo al niño por eso me saco la leche. Si trajera al niño no me la sacaba, señorita”, dijo Mistral.

La conductora confesó que se sintió frustrada por la situación y asegura que violaron sus derechos humanos.

Aseguró que el biberón contenía la leche materna que ella misma se extrajo y era acorde a las cantidades permitidas para líquidos en los vuelos. Para terminar la famosa pidió ayuda en asociaciones pro leche materna para difundir su queja