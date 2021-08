Poncho de Nigris podría tener Covid-19 por segunda vez

Tijuana BC.- Poncho de Nigris podría tener Covid-19 por segunda ocasión. El influencer regiomontano recibió la alerta previa a su presentación en el programa de Franco Escamilla.

Nos salimos temprano porque la sorpresa, ayer iba al programa de Franco Escamilla y a todos antes de empezar el programa nos hacen prueba de antígeno y fui el único que salí positivo de antígeno, pero no siento ningún síntoma de nada, la primera vez que me dio Covid, me sentí hecho mierda, no siento nada, esperemos que sea una falsa alarma”