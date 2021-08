Franco Escamilla se disculpa por sus chistes del Conalep

CIUDAD DE MÉXICO.- Si algo caracteriza a Franco Escamilla son sus chistes sobre el Conalep que menciona sin falta en todas sus presentaciones. Ahora, sorprendió a todos al hacer un video al respecto en el canal de Youtube de la institución educativa.

De acuerdo a sus declaraciones, hizo el video a petición de Enrique Ku Herrera, director del Conalep Centro que compartió las imágenes en su cuenta oficial de Youtube. Aunque dijo que varios estudiantes disfrutan de sus chistes del Conalep, dos en particular se ofendieron por la broma.

He conocido mucha gente egresada de un Conalep y siempre vienen a bromear conmigo. Siempre me amenazan jugando y me dicen ‘¡Eh! yo salí de un Conalep’ y siempre hago la misma broma y les digo ‘Ah, lo siento mucho’”, afirmó Escamilla.