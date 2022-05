Poncho de Nigris le "reclama" a Adal Ramones por bloquearlo

CIUDAD DE MÉXICO.- Poncho de Nigris en los últimos años se ha posicionado en uno de los ‘influencers’ con mayor popularidad en redes sociales, al igual que su familia, pero al parecer no siempre ha estado en el gusto de todos.

Y es que Poncho publicó a través de su Twitter una grabación de hace muchos años donde Adal Ramones , donde reveló que la gran adquisición era al actor, pero para después decir: “estamos jod#$%”.

Por su puesto ante esta declaración que fue hace muchos años, Poncho reaccionó y le pidió al conductor que se lo dijera en la cara y que él estaría en espera de ese encuentro que hasta no se ha dado.

Minutos después Poncho reveló que Adal Ramones lo habría bloqueado de Twitter y que al parecer no tenía el valor de poder hablar con él de frente, pero le advirtió que con el tiempo todo saldría a la luz.

Donde están todos esos ??? Avísenle a Adal que estoy en espera de ese encuentro mágico … lo espero con tantas ganas. pic.twitter.com/3VAAJDUzBj — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) May 20, 2022

Che cu#$%! A ver si tienes los hue#$% de decirme eso de frente. Ya te veré, el tiempo pone todo en su lugar” se puede leer en la publicación.

Hasta el momento Adal no ha hecho ninguna aclaración, pero todo parece indicar que prefiere estar lejos de escándalos, sobre todo porque dicha declaración fue de hace muchos años.

Che culoooo!!! A ver si tienes los huevos de decirme eso de frente. Ya te veré ya te veré, el tiempo pone todo en su lugar. pic.twitter.com/jJMcRqY9kl — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) May 20, 2022



Inmediatamente sus seguidores reaccionaron por la publicación e hicieron llegar sus comentarios: “eso fue hace 12 años, lo que se tiene que hacer para hacerse notar”, “ya parece de esas viejas rencorosas”, “un día uno esta abajo y el otro arriba, por eso no hay que hablar de más”.



Poncho de Nigris no se quiere hacer la vasectomía

Hace un par de semanas que Poncho de Nigris habló sobre sus declaraciones acerca de la paternidad, donde reveló sentirse muy feliz con nuevo hijo, que hasta el momento se ha dicho que sería el último.

“Ya estoy ruco, pero si se me antoja en un futuro… pues la verdad es que estamos evolucionando la raza humana no podemos permitirnos de repente ya no hacer nada. Vamos a dejar unos congelados. Es que traemos buen gen a ver qué pasa en un futuro”, comentó.