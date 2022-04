Poncho De Nigris no quiere hacerse la vasectomía porque está "mejorando la especie"

MÉXICO.- Poncho De Nigris habló de la nueva etapa en su vida tras el nacimiento de su hijo e hizo algunas polémicas declaraciones sobre sus planes relacionados con la paternidad. En un encuentro con la prensa del pasado 4 de abril, el influencer declaró que se siente más feliz que nunca con su nuevo hijo y reveló que, según sus planes y de su pareja, este será el último.

“Ya no vamos a seguir mejorando la especie, ya con ese ya tuvimos, nos quedamos ahí”, comentó. Cuando lo cuestionaron si se sometería a un procedimiento irreversible para ya no tener más hijos respondió que no porque no quiere cerrar la posibilidad de “evolucionar la raza humana”.

“Ya estoy ruco, pero si se me antoja en un futuro… pues la verdad es que estamos evolucionando la raza humana no podemos permitirnos de repente ya no hacer nada. Vamos a dejar unos congelados. Es que traemos buen gen a ver qué pasa en un futuro”, comentó.

Varios usuarios de redes sociales han criticado al influencer, que es conocido por su personalidad egocéntrica. En el programa De primera mano, el cual recuperó la entrevista de De Nigris, los conductores se rieron de su respuesta y discutieron si el influencer estaba hablando en broma o en serio.

Gustavo Adolfo Infante dijo que lo conoce desde hace muchos y que siempre ha hecho este tipo de comentarios relacionados con su apariencia. Por esta razón, piensa que el actor realmente es una persona “tan pesada que cae bien”. Sin embargo, según información que revelaron los conductores, Marcela Mistral, la pareja de De Nigris, les dijo que su esposo sí se hará la vasectomía.

Mamá y papá

Respecto a cómo se ha organizado el matrimonio para cuidar del recién nacido, De Nigris mencionó que él está a cargo la mayor parte del tiempo, ya que Marcela se encuentra recuperándose de la cesárea. “Yo ahorita estoy haciendo mamá y papá, como fue cesárea Marcela está incapacitada, estoy llevándolos a la escuela y los traigo, voy por ellos y todo muy bien. Si ando bien fregado”, dijo.

Cabe recordar que la pareja se casó en 2015 y tienen tres hijos. El pequeño Antonio nació el pasado 23 de marzo y Poncho compartió los detalles de la llegada de su bebé en su cuenta de Instagram, donde dejó las primeras imágenes del recién nacido a la vista de sus tres millones de seguidores.