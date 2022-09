Piqué abandona molesto la reunión por la custodia de sus hijos

ESPAÑA.- Tras una negociación que no concluyó en acuerdos, el futbolista abandonó con mal semblante la reunión horas antes que su exesposa. La expectativa del futbolista era finiquitar el asunto de la custodia en esta reunión, sin embargo, al enterarse de que esto no será posible y que serán necesarios nuevos encuentros, perdió la paciencia. Milán y Sasha seguirán a la espera de la resolución.

Al salir, Piqué se veía notablemente incómodo, podía percibirse que estaba molesto. Su reacción contrastó con la de la cantante colombiana, quien se veía sonriente y llena de vida. La intérprete de "Día de enero" incluso se dio el tiempo de antender a los fans que se presentaron para mostrarle cariño y respaldo.

El outfit de Shakira para ir al juzgado y divorciarse de Piqué pic.twitter.com/TZ10V5DhMg — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) September 16, 2022

Un detalle significativo fue que Piqué abandonó la reunión poco más de una hora antes que Shakira. De manera que esta habría continudo en los diálogos con los abogados mientras para el jugador del Barcelona habría sido imposible aguantar.

Cómo salió Piqué de los juzgados// como salió Shakira 2 horas después ✨ pic.twitter.com/nJY2sSxCaN — Shakira carla Shakira en español (@shakiracarla) September 17, 2022

Piqué abandona la sala en un arrebato de impaciencia

El catalán habría estado casi dos horas en la reunión (18:00 a 19:50 h). Al salir, no ofreció ninguna declaración ni comentario. La colombiana, quien llegaría alrededor de las 18:10 h, se retiró hasta las 21:00. Ambos estaban acompañados de sus abogados.

Shakira parece la de 35 y Piqué el de 45. Así es la vida! pic.twitter.com/5L16Lrs4Rq — John Blanco (@okokjohn13) September 16, 2022

A pesar de que van ya dos semanas de negociaciones, no ha podido darse un acuerdo que satisfaga a ambos. A Piqué lo enojó la cantidad de cláusulas que proponía el equipo de Shakira, quien anexó esas propuestas al convenio. El futbolista no quiso escuchar más tiempo y sencillamente se retó de la sala. Aunque los involucrados trataron de convencerlo para quedarse y continuar con las negociaciones, no hubo manera de retenerlo.

Piqué realizó algunos cambios en sus redes sociales. Por ejemplo, su cuenta de Instagram, que incluía sobre todo posts relacionados a su carrera como futbolista, ahora incluye también en su descripción su papel como fundador de Kosmos, empresa en la que labora su nueva pareja sentimental, Clara Chia Martí.

Ambas celebridades han insistido en que lo más importante en este proceso son sus hijos. Con estas negociaciones, han buscado que el asunto no tenga que resolverse en un juicio.

