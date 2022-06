Piden expulsión de Niurka por desplante a Ivonne Montero

A esto es a lo que me refiero: Niurka no quiso hacer la prueba POR ESTRATEGIA. Una estrategia PEDORRA que nos privó de un INCREÍBLE CONTENIDO, todo por su orgullo y soberbia de no ver a sus achichincles conviviendo con otros. SEÑORA INVENTADA #LCDLF2 Ojalá sacarla el lunes ������ pic.twitter.com/UINrd8TT9V