Desmienten que Niurka Marcos hace brujería a Laura Bozzo.

Tijuana, Baja California.- Luego de varias acusaciones en contra de Niurka Marcos por supuestamente hacerle brujería a Laura Bozzo, Romina Marcos sale a defender a su madre.

En las redes sociales se empezó a viralizar un video donde posiblemente la cubana le está realizando un trabajo de santeria mientras le pasa saliva y acaricia el cabello a la peruna en La Casa De Los Famosos.

Mi mamá no le hace brujería mala a nadie, no se mete con nadie, jamás va a a aplastar a nadie por medio de su religión ,su religión la protege [...] y para la gente que no sabe y no investiga, pues si que siga diciendo que es bruja que le tengan miedo"