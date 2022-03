Pete Davidson le manda fotografía a Kanye West donde aparece en la cama con Kim Kardashian

ESTADOS UNIDOS.- Luego de una serie de provocaciones y ataques por medio de redes sociales, Pete Davidson finalmente decidió responder a Kanye West. El rapero no ha tenido reservas en expresar su desagrado por la nueva pareja de Kim Kardashian, con quien recientemente concluyó su divorcio, y ha hecho una serie de publicaciones en Instagram donde lo insulta y amenaza, además de pedirle a la empresaria que regrese con él.

Por si fuera poco, el rapero usó la imagen de Davidson en su último video musical, “Eazy”, donde muestra por medio de animaciones que lo secuestra y decapita, además de que la letra de la canción habla de golpearlo y recuperar su matrimonio. El comediante se había mantenido al margen de este escándalo, hasta hoy, pues se filtraron las imágenes de una supuesta conversación con el cantante donde le envía una foto en la cama con Kim.

Pete Davidson finalmente responde a Kanye West.



Esta mañana, se revelaron los mensajes que el comediante le envió a Ye, en donde se puede leer que le pide y ruega a Ye para que se detenga de usar redes sociales para hablar de él, argumentando que Kim es la mejor madre que... pic.twitter.com/sRGDFoZWrC — RYRNA (@RYRNAmag) March 13, 2022

En la conversación que habrían mantenido se lee que Davidson dice “Hey, soy ‘Skete’, ¿podrías tomarte un segundo y relajarte? Son las ocho de la mañana y no seguiré con esto. Kim es literalmente la mejor mamá que he conocido. Lo que hace por esos niños es increíble y tú eres muy afortunado de que sea la madre de tus hijos. He decidido que no dejaré que nos trates de esta forma y ya tuve suficiente de estar callado. Madura”.

Por su parte, Kanye le respondió preguntándole dónde estaba exactamente a lo que Pete contestó: “en la cama con tu esposa”, para después mandar una fotografía donde aparece acostado en una cama aparentemente desnudo. Después, el comediante de 28 años le ofreció ayuda a West con su salud mental. “Déjame ayudarte. Yo también lucho con cosas mentales. No es un viaje fácil. No tienes que sentirte así. No hay que avergonzarse de tener un poco de ayuda. Serás muy feliz y estarás en paz".

Kanye invitó a Pete a verlo en persona para hablar de "hombre a hombre", pero el comediante ignoró su invitación y más adelante, le señaló al rapero que estaba haciéndole daño a su familia con su comportamiento. “Lo que le estás haciendo a tu familia es peligroso y los vas a marcar de por vida. Por favor, maneja estos asuntos en privado, te lo ruego”, se lee en la conversación.

Evitó burlas en SNL

Finalmente, Davidson le dijo que durante este tiempo había convencido a sus compañeros de SNL de no hacer burlas de él en el programa, en busca de no hacer más grande el conflicto. “No tienes idea de lo bueno que he sido contigo a pesar de tus acciones contra mí. He evitado que 'SNL' hable de ti o se burle de ti, algo que han querido hacer durante meses", escribió.

"He evitado que los comediantes de stand up hagan chistes sobre ti porque no quiero que el padre de tus hijas quede mal. Te cubro las espaldas aunque me trates mal porque quiero que todo vaya bien. Pero si sigues presionándome como lo has hecho en los últimos seis meses, voy a dejar de ser amable”, concluyó.